Antonella Fiordelisi piccante a Cannes, intimo di pizzo in vista

Antonella Fiordelisi pazzesca a Cannes: l’abito mette in mostra le meravigliose forme. Fan in delirio sui social.

Ci sono proprio tutte. E si notano, fra vesti incredibili, look da sogno, scollature e immagini che come sempre giungono dritte ai fan, sempre attenti ai post che arrivano direttamente dalle bellezze italiane più seguite sui social.

A Cannes sono tantissime le donne dello spettacolo in arrivo da tutto il mondo. Non mancano le affascinanti star italiane, che hanno atteso la kermesse decidendo di sfoggiare i loro look più accattivanti per una manifestazione molto attesa e ambita. Nei giorni scorsi sono arrivati i video di Elisa De Panicis, incantevole e pronta a mostrarsi con abiti da sogno direttamente sul red carpet. Ora tocca ad Antonella Fiordelisi. Sguardo magnetico, un look da sogno per alcune foto che hanno incollato i followers allo schermo.

Dalla scherma allo spettacolo il passo è stato breve. Alta un metro e 80, bellissima, dotata di un fisico incredibile e di uno sguardo che incolla allo schermo, la Fiordelisi è stata anche al centro del gossip per alcune storie d’amore con personaggi molto famosi e conosciuti dal pubblico.

Il mondo della moda e della tv l’hanno quindi immediatamente cercata, dandole una notorietà che di diritto l’ha fatta entrare nel cuore degli italiani. Da Cannes arrivano quindi altri scatti incredibili che testimoniano il fascino di una giovane donna incantevole.

Antonella Fiordelisi: a Cannes brilla la bellezza italiana

Una carrellata di immagini da restare a bocca aperta. Anche i fotografi non hanno potuto fare a meno di notare una bellezza incredibile e uno sguardo che ha rapito tutti. Antonella Fiordelisi fa centro e i fan apprezzano gli scatti dei due look scelti a Cannes. Il primo è incredibile. Giacca aperta che lascia intravedere forme splendide e pantaloncino cortissimo.

Sguardo attraente, fisico impeccabile e una scollatura che i fan hanno sottolineato nei commenti. Poi un’altra galleria con gli scatti dei fotografi presenti sul red carpet. Vestito blu elettrico, testa coperta da un velo che esalta gli occhi, scollatura incredibile e un commento chiaro. “Tu chiamale se vuoi emozioni” scrive la Fiordelisi, e incassa le risposte dei fans su una pagina Instagram da un milione e 200 mila followers.

In due foto arrivano 700 commenti anche da parte dei vip che non possono fare a meno di ammirare ciò che arriva da Cannes. La Fiordelisi brilla, lascia tutti a bocca aperta e continua ad incassare proposte dal mondo della moda. Un successo in costante crescita per una atleta che in pedana o in passerella ha talento e punta sempre ai primi posti.