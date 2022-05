Delusione Cagliari, Nandez saluta tutti e rimane in A: affare ad un passo

Delusione enorme per il Cagliari che, dopo sei anni dall’ultima volta, retrocede in Serie B e adesso inizierà a salutare alcuni suoi calciatori chiave e che hanno decisamente mercato. Tra questi spunta anche il nome di Nahitan Nandez

Il centrocampista uruguagio è potuto rientrare solamente a poche giornate dal termine del campionato per via di un infortunio che non gli ha impedito di giocare con continuità e di dare una mano ai propri compagni di squadra. Tutto questo, però, non è bastato vista che la classifica parla decisamente chiaro. Sardi salutano la massima serie e ci riproveranno il prossimo anno a salire nuovamente: ma senza l’uruguagio pronto ad andare in un top club.

Nandez, con il Cagliari è finita? Le ultime

Non è stata la miglior stagione del centrocampista che ha vissuto da quando è in Italia. Non è assolutamente un mistero visto che non è l’unico a doversi prendere le colpe di questo campionato che i rossoblù hanno perso sino all’ultima giornata. Contro il Venezia, già retrocesso da una settimana, bastava segnare un gol e vincere. Una rete che non è mai arrivata, approfittando anche del fatto che la Salernitana ha perso malamente tra le mura amiche ma è riuscita ad ottenere una salvezza importante per via degli scontri diretti. La qualità di Nahitan Nandez, però, non si discute assolutamente. Tanto è vero che, pochi giorni prima che chiudesse il mercato estivo, il calciatore è stato ad un passo dal vestire la maglia dell’Inter. Tutto questo, però, non si è verificato e la trattativa è clamorosamente saltata per la delusione dei nerazzurri ed anche quella dell’ex Boca Juniors che ci ha creduto fino all’ultimo. Adesso, però, arriva una grande opportunità per lui: sempre in una big che milita nel nostro campionato. Il calciatore è pronto a fare le valigie, a salutare tutti e andare altrove.

Nandez, da Cagliari a Napoli è un attimo: possibile colpo azzurro

I partenopei hanno sempre avuto un pallino per il nazionale dell’Uruguay. Non è mai stato un mistero che da Napoli abbiano provato, in più di una occasione, a cercare di avviare una trattativa con il patron Giulini per via del suo tesserato. Adesso, però, è molto più facile visto che il giocatore non ha intenzione di rimanere in cadetteria ed è pronto a sposare il progetto di una big che gli garantisca un ruolo importante da titolare. Gli azzurri sono pronti ad accoglierli a braccia aperte e sborsare fino a 15 milioni di euro per rilevare il suo cartellino.