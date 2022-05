Emily Ratajkowski, il VIDEO sconvolge tutti: ‘davanzale’ in vista

Emily Ratajkowski decide di sconvolgere, nuovamente, i suoi follower con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Non il solito filmato come si può vedere in giro, ma una vera e propria perla che solo la straordinaria modella di

origini inglesi poteva regalarci. Infatti i risultati sono a dir poco ottimi, il successo è assolutamente garantito: una pioggia di “like” è proprio quella che ci voleva per la splendida 30enne che fa rimanere tutti quanti noi decisamente a bocca aperta. Siamo veramente sconvolti (nel senso buono della parola, ci mancherebbe altro) perché quello che vedrete anche voi è assolutamente ai limiti dell’illegale. Guardare per credere – VIDEO

Emily Ratajkowski, bellezza in vista…

Nonostante siano passati diversi anni dall’uscita della loro canzone stiamo ringraziando ancora infinitamente il duo formato da Robin Thicke e Pharrell Williams grazie a ‘Blurred Lines‘, una delle canzoni dell’estate 2013 che ha fatto ballare tutti i ragazzi e non solo. Per quale motivo? perché proprio dal videoclip abbiamo conosciuto, per la prima volta, tutta la straordinaria bellezza di Emily Ratajkowski. Da quel momento in poi possiamo confermare che la nostra vita è decisamente cambiata. Ogni volta che la supermodella decide di postare qualcosa di nuovo sappiamo benissimo che non potrà mai deluderci. Ed è esattamente così. Incredibile come riesca ad andare fino in fondo e cogliere i nostri punti deboli. In questa occasione, però, ha postato un video in cui si vede davvero tutto il suo straordinario repertorio. Un breve filmato, di pochissimi secondi, ma tanti bastano per poterci mandare ko. Lo ha fatto ancora una volta ed ha vinto lei. Noi alziamo bandiera bianca perché è decisamente troppo. Se pensate che stiamo esagerando allora vi sfidiamo a rimanere qui con noi e di andare in fondo per vedere il video in cui rimarrete senza parole.

Emily Ratajkowski, lato ‘A’ in bella vista… – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

Prima una aggiustatina ai capelli prima di uscire e poi una controllata al suo vestito che descrivere da “infarto” è assolutamente riduttivo. L’occhio dell’utente non può che cadere assolutamente lì: il lato ‘A’ è decisamente fin troppo esplosivo. Il vestito che indossa mette in evidenza le sue straordinarie forme che non possono essere oscurate. Tantissimi i “cuoricini” che sta continuando a ricevere e che meritano di essere messi. Così come lo sono anche i commenti che sta ricevendo.