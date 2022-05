Costanza Caracciolo rovente: gambe completamente scoperte e tacchi top

Una Costanza Caracciolo, in questo maniera, sicuramente non l’avete mai vista. Decisamente uno spettacolo la compagna dell’ex calciatore, Christian Vieri, che delizia i suoi follower con uno scatto a dir poco fantastico. Guardare per credere

Costanza Caracciolo ci tiene ad aggiornare i suoi fan che non si perdono un suo solo aggiornamento (tra foto, video e storie su Instagram). Questa volta ci ha messo davvero a dura prova ed i risultati sono davvero strabilianti. Ci inchiniamo a così tanta bellezza perché davvero qui le parole servono davvero a poco. Iniziate a mettervi comodi, quello che vedrete è più di un capolavoro: una vera opera d’arte che non può essere custodita

Costanza Caracciolo, gambe decisamente scoperte

In questo periodo di maggio le temperature stanno iniziando a salire come non mai. Poi se ci si mette anche l’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘ allora davvero non abbiamo proprio più nessuna speranza per metterci al riparo o altro. In occasione della nascita del suo brand la nativa di Lentini spiazza completamente i suoi follower di Instagram con uno scatto che ci lascia tutti senza parole. No, non è affatto uno scherzo ma è tutto vero. Comodamente seduta sulla propria sedia incrocia le gambe completamente scoperte. Indossa un top che si avvicina molto al color “carne” e dei tacchi che manderebbe in tilt chiunque. Probabilmente in molti hanno iniziato ad accusare un bel po’ di problemi respiratori dopo aver visto la sua foto. L’immagine scattata con lo specchio riflesso è proprio quella che serviva a tutti noi per svoltarci decisamente la giornata. A quanto pare ci è riuscita visto che il suo post sta continuando a raccogliere un numero infinito ed importante di “like“. Stesso discorso vale anche per i commenti che davvero si sprecato. Ovviamente, adesso, abbiamo notevolmente alzato la vostra curiosità in merito a tutto questo. Non vi resta fare altro che mettervi comodi ed assistere ad un vero e proprio spettacolo.

Costanza Caracciolo, scollatura bollente: fan in “pericolo” – FOTO

Una scollatura così decisamente non l’abbiamo mai vista. Una posa così neanche. Non possiamo fare altro che inchinarci dinanzi a così tanta bellezza. Davvero le parole, in questi casi, non si trovano e non si possono mai trovare. Il suo top sembra stia quasi per scoppiare e chiede “aiuto”. Stesso discorso per i suoi follower che non possono resistere a questa sensualità.