Erjona Sulejmani, vestito senza reggiseno: ballo rovente in discoteca

Una serata in discoteca si trasforma in un boom social: la protagonista è Erjona Sulejmani con un vestito che lascia tutti a bocca aperta.

Un volto sensualissimo, le forma da modella, un fascino che le ha consentito di diventare famosa e di conquistare proprio tutti.

Erjona Sulejmani non passa mai inosservata. Fu così da giovanissima nei tanti concorsi di bellezza vinti, e al suo arrivo in Italia fu protagonista di tante collaborazioni e di amori importanti. In primis quello con Blarim Dzemaili, calciatore ex del Bologna che conquistò il cuore della splendida modella.

Il loro amore sfociò in un matrimonio poi naufragato, ma i tifosi e l’attento pubblico italiano furono rapiti da un fascino particolare, e cercarono immediatamente sui social la bellissima Erjona riempiendola di complimenti. Il mondo del gossip raccontò poi anche una storia con Alessandro Basciano e fiutò un presunto flirt con Lukaku che non ebbe poi riscontri. La Sulejmani fece infatti un apprezzamento sul calciatore belga che scatenò la caccia alla scoop, senza però risultati. Lei non ha mai confermato, e intanto si gode un successo trascinato da foto incredibili.

Erjona Sulejmani, che fascino in discoteca

L’ultima galleria ha fatto sussultare una community Instagram in grande crescita. In tre foto Erjona Sulejmani ha raccontato una serata in discoteca in una delle frequenti vacanze che si concede. Prima un abbraccio con una mascotte in cui l’abito senza reggiseno manda in tilt i social.

Poi altre due istantanee in cui l’incredibile look scelto per la serata svela tutto di un fisico pazzesco. Gambe in vista, volto accattattivante, forme incredibili per una donna amatissima dagli italiani. La scollatura e un vestito corto fanno incetta di commenti, e in pochi minuti le arrivano più di 100 reazioni a testimoniare quanto gli italiani siano sempre a caccia di nuove foto.

Lei incassa e si gode una popolarità incredibile che l’ha portata non solo ad incassare una valanga di like ma anche a collaborazioni importanti nel mondo della moda, ad interviste sui giornali e ad aneddoti legati ad alcuni personaggi dello spettacolo. In passato fu colpita infatti dall’esplosività fisica di Lukaku, tanto da alimentare i gossip.

A giudicare dalle reazioni che le arrivano però i fan italiani la amano tanto quanto i campioni della Serie A. E questo, per un pubblico che impazzisce per il calcio, è già un grandissimo traguardo.