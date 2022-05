Finalmente Pirlo: ritorno in Serie A, panchina pronta

Finalmente è arrivato il momento anche di Andrea Pirlo. Il tecnico di Flero, dopo il divorzio con la Juventus che gli ha dato il benservito per fare posto ad Allegri, è pronto a ritornare in una panchina di Serie A. La società punta proprio su di lui

In questo anno ha avuto la possibilità di imparare ulteriormente i trucchi del suo mestiere. Magari “rubando” qualcosa ai suoi colleghi per studiare le loro mosse, magari da mettere in pratica solamente tra poche settimane visto che Pirlo sta per ritornare ad accomodarsi su una panchina della massima serie. Scartata, almeno per il momento, l’ipotesi che porta all’estero visto che la sua volontà è quella di continuare e crescere in Italia.

Ci risiamo, torna Pirlo: subito una panchina in A

Andrea Pirlo non vede l’ora di mettersi nuovamente la tuta sportiva. Ovviamente non ha alcuna intenzione di ritornare a calciare un pallone (anche se siamo convinti continuerebbe a fare la differenza in ogni squadra della nostra Serie A), ma quella di guidare un club assolutamente sì. Una opportunità che sta per arrivare, a quanto pare anche a breve visto che la società interessata sta per perdere il suo coach pronto a firmare per un’altra squadra. Il nativo di Flero è rimasto ancora scottato per il “benservito” che gli ha dato la Juventus. Nonostante tutto Pirlo può essere fiero di essere andato via a testa alta dopo aver vinto una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana, a differenza di Allegri. Il ritorno del toscano non è stato assolutamente dei migliori visto che ha concluso la stagione con “zero titoli” conquistati. Adesso, però, si è messo alle spalle il passato ed è pronto a ripartire. In questo anno ha studiato ancora per farsi trovare al top della forma. Pare che sia tutto pronto. Nelle prossime settimane possono esserci novità importanti in vista.

Serie A, via-vai di panchina: Pirlo pronto ad accomodarsi su una panchina

A quanto pare in questa stagione ci saranno un bel po’ di novità in Serie A per quanto riguarda le panchina. Dopo aver portato la sua squadra alla salvezza ora per il tecnico è in arrivo una panchina ancora più grande di quella in cui si trova attualmente. Con tutto il rispetto per lo Spezia, ma Thiago Motta sembra essere molto vicino al Paris Saint Germain.

Il legame con il club parigino è molto forte: dopo essere stato prima calciatore e poi manager degli allievi adesso l’italo-brasiliano è pronto per questa nuova sfida. Perché stiamo parlando di lui? Perché Pirlo andrebbe a prendere proprio il suo posto: una nuova avventura in bianconero, ma questa volta on gli “aquilotti” liguri.