Tacco da capogiro e vestito corto: Elisabetta Gregoraci dà spettacolo

Elisabetta Gregoraci semplicemente da togliere il fiato. Ovviamente ci stiamo riferendo al suo ultimo post pubblicato sul profilo ufficiale Instagram. La showgirl italiana continua a non deludere assolutamente le aspettative: che spettacolo

In realtà la bellissima calabrese non ci ha mai regalato una delusione fino ad ora: tutto quello che ha postato in questo momento è stato a dir poco favoloso. Come ben sappiamo le sorprese non finiscono affatto qui: proprio nelle ultime ore ha deciso di pubblicare una immagine a dir poco fantastica che non poteva assolutamente passare inosservata. Il titolo è già un programma, ora non vi resta fare altro che attendere il momento della FOTO.

Elisabetta Gregoraci, bellezza a dir poco esplosiva

Adesso è arrivato il tempo di vestirsi in maniera “primaverile”. Anche Elisabetta Gregoraci ha deciso di farlo ed infatti i risultati si vedono e sono a dir poco fantastici. La nativa di Soverato continua a regalare spettacolo sui social network e si vede. Tra post, stories e video davvero non sappiamo più dove andare a guardare. Per noi è sempre la stessa, da quando l’abbiamo vista per la prima volta in televisione per essere stata la compagna di Flavio Briatore. Nonostante la loro storia d’amore sia terminata e che comunque sia nato il piccolo Nathan, i rapporti rimangono sempre ottimi. Soprattutto per il loro figlio. In realtà tutti quanti noi ancora ci dobbiamo riprendere da quando la 42enne (ebbene sì anche se ne dimostra almeno una ventina in meno) ha festeggiato, in grande stile, il suo compleanno a Montecarlo proprio nel locale del suo ex. Il look in quella occasione ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Non è da meno la foto che ha postato poche ore fa che sta continuando a raccogliere una pioggia di “like” importante. Anche di commenti visto che molti degli utenti rimangono sempre entusiasti quando la vedono.

Elisabetta Gregoraci, vestito troppo corto: gambe fantastiche – FOTO

Nella didascalia ci sono i ringraziamenti per colui che le ha fatto, a pennello, il vestito che le sta davvero divinamente. Le arriva molto fin sopra le ginocchia, forme decisamente spettacolari. Stesso discorso vale anche per le gambe che sembrano infinite. Tacchi viola ben evidente e quel sorriso che davvero manderebbe in tilt davvero chiunque. Uno spettacolo della natura, non c’è altro che dire: continuiamo a rimanere senza parole quando si tratta di lei. Come direbbe Cassano: “Chapeau“.