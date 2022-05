Saluta il Real e sbarca in Serie A: super colpo Isco per la trequarti

Sembra ormai certo l’addio di Isco al Real Madrid. Il trequartista, dopo anni di corteggiamenti pare vicino all’approdo in Serie A. un club, infatti, sta da tempo facendo la corte al giocatore spagnolo del Real Madrid.

Per Isco sembra giunto il momento di lasciare il Real Madrid. Il trequartista, dopo oltre 10 stagioni di militanza nel Real Madrid, è pronto a partire verso nuove avventure. Lo scorso 21 Aprile ha compiuto 30 anni, ma il giocatore si sente ancora in grado di sfoggiare altre prestazioni importanti. Proprio per questo sembra pronto ad approdare in Serie A. Un club è molto interessato al giocatore. La prossima estate, dunque, potrebbe essere decisiva in merito.

Isco, addio al Real Madrid dopo 10 anni

Quella che si concluderà il prossimo 28 Maggio con la finale di Champions League è la decima stagione consecutiva di Isco con la maglia del Real Madrid. Lo spagnolo si trasferì a Madrid dopo alcune ottime stagioni con la maglia del Malaga. Le Merengues nell’estate del 2012 sborsarono una cifra intorno ai 30 milioni di euro. L’impatto del giocatore nel mondo “blancos” è stato buono, ma la sua esperienza al Real è stata costellata da diversi infortuni che, purtroppo, ne hanno limitato le presenze e quindi i gol.

Il giocatore, comunque, ogni volta è stato chiamato in causa ha sempre dimostrato di che pasta è fatto. Schierato sulla trequarti ha sempre dato il meglio di sè. Ora, a quasi 30 anni e con un contratto in scadenza nel 2023, insieme al Real potrebbe prendere una decisione importante: lasciare la casa blanca e accasarsi altrove. Non solo un trasferimento ad una squadra spagnola, ma anche, magari, provare l’ebrezza di misurarsi con un altro campionato. Ci sarebbe la Serie A, ad esempio, un torneo a cui Isco è stato sempre accostato nelle scorse sessioni di mercato.

Isco, la Roma ci pensa per il dopo Mkhitaryan

È la Roma il club maggiormente interessato a Isco. I giallorossi stanno monitorando il giocatore in vista della prossima stagione. Lo spagnolo potrebbe fare al caso del progetto tecnico di Josè Mourinho qualora la società capitolina dovesse andare incontro alla cessione di un importante pezzo dello scacchiere tattico del tecnico portoghese, ovvero Mkhitaryan. Il giocatore armeno, infatti, è in scadenza di contratto, al momento non sembrano in corso trattative per il rinnovo e, quindi l’ex United potrebbe concretamente dire addio al sodalizio giallorosso nel corso della prossima estate, aprendo, dunque le porte all’approdo di Isco.