Zaira Nara più rovente di Wanda: tutta nuda, si copre col braccio

Zaira Nara da impazzire sui social: lo scatto manda in delirio una community da 5 milioni di followers.

Quasi 5 milioni di followers. Non saranno quelli di Wanda Nara, ma i numeri di Zaira, sorella della moglie-agente di Icardi, non sono affatto da sottovalutare.

Famosissima in patria, molto amata in altre nazioni e per molti più bella e attraente di Wanda, l’argentina mostra sui followers volto e forme che l’hanno resa celebre. Fisico slanciato, silhouette da modella che l’hanno resa richiestissima in passerella e in tv, ma soprattutto un volto attraente e sensuale. Zaira è mora, ha gli occhi chiari e una sessualità che traspare sui social.

In patria è considerata una vera e propria star, grazie anche alle presenze in tv, ai lavori nel campo della moda e alle conduzioni di fortunatissimi programmi. Un successo che si è trasformato in cifre da record sui social, in cui Zaira Nara mostra tutto. Dai lavori ai momento di relax, gli scatti sono frequenti e i commenti arrivano a valanga per una donna bellissima.

Zaira Nara, fascino esplosivo sui social

Modella, attrice televisiva, apprezzata conduttrice. Chi crede che Zaira Nara sia “la sorella di Wanda”, sbaglia. Nel 2010 la splendida Argentina fu inserita nelle 50 donne più belle del mondo dalla rivista FHM. Furono le sue misure a renderla un punto di riferimento per il mondo della moda. Un 90-59-90 che si avvicina alle iconiche misure, ma soprattutto un volto incredibilmente affascinante.

Fra tv e teatro ha partecipato a circa 20 progetti, alcuni di grandissimo successo, e anche in amore fu protagonista di flirt con personaggi molto famosi. Prima la storia con Diego Forlan, apprezzatissimo bomber, poi col tennista Juan Monaco. Dal 2015 è invece legata a Jakob Von Plessen e i due hanno avuto una splendida bimba.

Ciò che per i fan non è passato inosservato è un fascino incredibile. Capelli scuri, occhi verdi, fisico ammaliante. Il tutto si è tradotto in un boom social con numeri incredibili per una star che dall’Argentina ha trovato consensi in tutto il Sudamerica e anche in Europa.

Basta guardare i suoi scatti, soprattutto quelli contenuti nell’ultima galleria, in cui Zaira Nara si copre solo con un braccio e lascia trasparire forme pazzesche e un fisico che manda in delirio i followers su Instagram. Provare un po’ a dare un’occhiata.