Bernardeschi ha scelto: futuro deciso, gran colpo a zero in Serie A

Federico Bernardeschi ha deciso dove andare a giocare la prossima stagione. Dopo i suoi cinque anni vissuti con la maglia della Juventus, l’attaccante ha deciso di continuare la sua carriera calcistica in Serie A. Esclusa l’ipotesi estera

La sua ultima partita in bianconero l’ha disputata al Franchi. Uno strano scherzo del destino visto che proprio la Juventus lo prelevò dalla Fiorentina cinque anni fa scatenando la furia da parte dei supporters viola che non approvarono affatto la sua cessione, figuriamoci ad un club rivale come quello della ‘Vecchia Signora’. Allegri voleva fargli prendere l’ovazione, invece per lui solamente fischi ed insulti da parte dei suoi ex supporters della viola.

Bernardeschi, deciso il suo futuro

Cinque anni in cui ha provato ad imporsi ma non ci è riuscito. Solamente pochi gli sprazzi in cui il nazionale azzurro ha convinto gli allenatori che ha avuto. Quando ha avuto la sua opportunità di essere schierato dal primo minuto ha provato a far vedere a tutti di che pasta è fatto, ma non ci è riuscito. Nell’ambiente in bianconero viene ricordato più per le sue partite dove ha fallito rispetto a quelle in cui ha fatto bene. Nonostante siano state poche comunque è sempre stato rispettato dai suoi tifosi che gli hanno rilevato un lungo applauso nella sua ultima partita in bianconera, quella disputata all’Allianz Stadium però. In tanti, però, adesso si chiedono cosa farà lui nel suo futuro. In realtà una risposta già c’è. Sarà ancora Serie A. Scartata l’ipotesi che porta all’estero. Adesso è una “guerra” che riguarda tre club pronti ad assicurarsi le prestazioni del calciatore, anche se pare che una di loro è in netto vantaggio per un chiaro motivo.

Bernardeschi, lotta a tre per il trequartista

Il Napoli è pronto ad effettuare il primo sondaggio per Federico Bernardeschi. Gli azzurri tentano il colpaccio a zero per la prossima stagione. Un calciatore di qualità e che viene apprezzato molto dal tecnico Luciano Spalletti che è pronto a rivitalizzarlo e fargli ritrovare la voglia di giocare e soprattutto garantirgli un ruolo da titolare, cosa che con la Juventus non è mai riuscito ad avere.

A quanto pare, però, al giocatore non dispiacerebbe affatto l’opzione che porta alla Campania, anche se preferirebbe rimanere su al Nord. Precisamente in Lombardia e magari accasarsi in una tra Inter e Milan. Per il momento offerte concrete dalle due squadre non sono ancora arrivate e non è detto che arrivino.