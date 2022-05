Jovana Djordjevic piccante: il reggiseno non c’è e si vede, vestito da sogno

Una Jovana Djordjevic così piccante, molto probabilmente, non l’avete mai vista nella vostra vita. Nemmeno nella sua esperienza nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, solamente sul suo account ufficiale social di Instagram. Da non perdere

Il pubblico italiano continua a ringraziare la redazione del programma ed anche la conduttrice Ilary Blasi per aver deciso di puntare su di lei in questa nuova edizione del reality show. Dopo che è ritornata in Italia si è messa subito al lavoro per accontentare le richieste dei suoi fan ed anche quelle di pubblicare delle foto decisamente piccanti e che fanno alzare notevolmente la temperatura. Proprio come l’ultima che a breve vedrete FOTO

Jovana Djordjevic, gambe troppo scoperte

Come vi abbiamo riportato in precedenza ci teniamo a ribadirlo anche qui: in questa versione difficilmente l’avete vista. Troppo provocante la nostra Jovana che ci consola ulteriormente con uno scatto che fa alzare notevolmente le temperature di tutti quanti noi. Uno spettacolo della natura quello offerto dalla modella serba che riesce a sorprenderci e a regalarci nuove emozioni. Proprio come ha fatto nella sua prima ed ultima esperienza nel reality show che va in onda su Canale 5, anche sui social network fa vedere a tutti il suo potenziale repertorio. In questo caso non possiamo fare altro che inchinarci alla sua bellezza che definire solamente divina è assolutamente riduttivo. Quando si parla di lei siamo completamente su un’altra dimensione. Il suo livello di sensualità non si può assolutamente mettere a paragone. Quello che ha postato nelle ultime ore è decisamente troppo per tutti quanti noi. Un piccolo spoiler? Gambe fin troppo scoperte che fa aumentare il numero di mal di testa da parte dei suoi fan che sono rimasti completamente spiazzati da questa sua ultima opera d’arte.

Jovana Djordjevic ad altissima tensione: livello troppo alto – FOTO

Eccola in questa nuova versione primaverile. In realtà non si tratta affatto del suo primo scatto in questo modo, ma possiamo confermare che questa volta ha decisamente superato tutto. A partire dalla sua gamba sinistra (che non ha un briciolo di difetto ed è ben allenata) che ci manda completamente in estasi. Stesso discorso vale anche per il vestito di una semplicità disarmante ma che le sta divinamente. Lo sguardo è sempre quello, proprio come la prima volta che l’abbiamo vista sul piccolo schermo: dannatamente sexy e decisamente accattivante. Per lei abbiamo finito gli aggettivi.