Diletta Leotta, il dettaglio piccante del body bianco lascia tutti di stucco

Diletta Leotta trova sempre un modo per “accendere” Instagram. La conduttrice e volto di DAZN non perde mai l’occasione per illuminare le giornate dei suoi tantissimi fan che la seguono sulla nota piattaforma social. L’ecclettica siciliana, nonostante sia impegnatissima con TV e radio, riesce a trovare, comunque, il tempo per pubblicare nuovi scatti su Instagram.

La Serie A è terminata e per Diletta Leotta possono cominciare le vacanze. Solo apparentemente, però. Infatti, la nota conduttrice siciliana è ancora impegnata con Radio 105 con “Take away“, il programma che conduce con Daniele Battaglia dal Lunedì al Venerdì dalla 12 alle 13. Il mare, dunque, deve ancora aspettare come riportato dalla stessa Leotta sul suo profilo Instagram con l’ultimo scatto postato.

Protagonista della Serie A fino alla fine

Diletta Leotta è stata tra protagonista dell’ultimo campionato di Serie A. Si, perchè ha seguito da bordocampo tutte le gare clou del torneo. In questa stagione la Leotta ha seguito da vicino la partita inaugurale della Serie A, ovvero Inter-Genoa ed anche quella che ha, di fatto, assegnato lo Scudetto. La conduttrice siciliana, infatti, è stata a bordocampo in quel di Reggio Emilia per narrare gli ultimi 90 minuti del campionato del Milan, per vivere vicino ai protagonisti la fine del percorso portato avanti dagli uomini di Stefano Pioli. Uno Scudetto che ha visto il Milan protagonista, per gran parte delle sue partite, di DAZN. La piattaforma streaming, la scorsa estate, ha acquisito i diritti per trasmettere le partite del massimo campionato con 7 partite in esclusiva ad ogni giornata e tre trasmesse insieme a Sky. Pertanto, Diletta Leotta ha seguito da vicino tutto il torneo.

Diletta Leotta, il body bianco non la contiene: la diretta radio si infiamma

Diletta Leotta, però, non è solo impegnata solo con DAZN. La siciliana, infatti, è impegnata anche con Radio 105. La Leotta, infatti, è la conduttrice, insieme a Daniele Battaglia, di “Take away“, programma radiofonico che va in onda dalle 12 alle 13. L’impegno radiofonico, comunque, non le toglie tempo per dedicarsi ad Instagram. Infatti, la Leotta trova sempre il modo per curare il profilo seguito da oltre 8,2 milioni di followers. I post sono sempre molto apprezzati dai suoi fan. Questo è possibile notarlo attraverso i tantissimi “like” e commenti ricevuti dai post. Qualche ora fa, Diletta Leotta, ha pubblicato una foto che la vede dentro gli studi di Radio 105. La siciliana si trova nei pressi del microfono ed è possibile ammirare le cuffie da radio tra i suoi capelli biondi. A colpire, nello scatto, è il body di colore bianco. Il campo d’abbigliamento sembra avere non poche difficoltà a il florido lato A della Leotta.