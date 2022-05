Claudia Ruggeri giunonica in spiaggia: lo zoom è inevitabile

Claudia Ruggeri fa girare la testa ai fan. La modella e volto di “Avanti un altro” ha colto di sorpresa i followers che ha su Instagram con l’ultimo post pubblicato sulla nota piattaforma social. Lo scatto è particolarmente piaciuto agli utenti e, infatti, sotto al post sono pervenuti tantissimi commenti e moltissimi “like”.

Claudia Ruggeri non è più una sorpresa, nè su Instagram e nè in televisione. L’attrice e modella romana è uno dei volti principali di “Avanti un altro“, uno dei programmi maggiormente seguiti degli ultimi tempi. Un successo di cui anche la Ruggeri è parte. Questo stesso successo lo sta raccogliendo anche sui social, in particolare su Instagram dove è molto seguita anche grazie ai suoi post da capogiro.

Oltre 11 stagioni di “Avanti un altro!”

“Avanti un altro” è il programma che va in onda nell’access prime time raccogliendo tantissimi ascolti. È questo il segreto che si cela dietro la longevità di questa trasmissione. Grande merito di questi risultati è della collaudatissima coppia Bonolis-Laurenti che guidano la trasmissione in maniera perfetta alternando momenti seri ad altri molto divertenti caratterizzati da diversi siparietti. Gran parte delle domande che connotano il quiz sono proclamate dai rappresentanti dei “Mini mondi“, personaggi che possono garantire dei bonus ai concorrenti, qualora le risposte fossero corrette. Tra questi rappresentati c’è anche Claudia Ruggeri. La modella presenzia ad “Avanti un altro” fin dalla sua prima stagione. Da allora ha rivestito diversi ruoli. È stata prima ” la poliziotta” poi è stata la supplente. Oggi, invece, veste i panni della “Miss”.

Claudia Ruggeri, curve pericolose in spiaggia: gli occhi solo per lei

Claudia Ruggeri non raccoglie consensi solo in TV, ma grazie alle sue apparizioni televisive, la “miss” sta raccogliendo un numero non indifferente di followers per il suo profilo Instagram. Sulla nota piattaforma l’attrice è seguita da oltre 1,2 milioni di utenti. Nei mesi precedenti questo numero risultava molto più basso. Questa “crescita” è strettamente legata alla frequenza con la quale vengono pubblicati i post sul proprio feed. Sono, infatti, numerosi gli scatti e i video che vedono la modella protagonista. Ad ogni post corrispondono anche una marea di “mi piace” ed anche di commenti in cui è possibile leggere un grande numero di complimenti a suo indirizzo. Questo è accaduto anche con l’ultimo scatto pubblicato. La modella è protagonista di uno scatto realizzato in spiaggia. La Ruggeri si trova in ginocchio sulla sabbia e indossa un costume da bagno a pezzo intero. Il colore nero esalta le forme giunoniche della modella.