Conference e regalo di mercato: lo chiede Mourinho, torna alla Roma

José Mourinho ha costruito l’ennesimo capolavoro sportivo e adesso vuole rilanciare: la Roma è pronta ad affondare il colpo.

Ci ha pensato di nuovo lui. Lo Special One, che a distanza dall’ultima Champions vinta con l’Inter riporta in Italia un trofeo europeo. La Conference vinta con la Roma è un capolavoro di determinazione, astuzia e forza di volontà.

Il portoghese torna a vincere, non sbaglia nella capitale, e in tandem con la nuova proprietà potrebbe aver dato vita ad un nuovo corso. Anche i messaggio della tifoseria è stato chiaro. La Roma giallorossa ha fiducia nel tecnico e nella società, ha festeggiato per tutta la notte, e ora spera che anche in Italia i progressi della squadra possano trasformarsi in una nuova squadra ancora più competitiva.

Ecco quindi che il mercato potrebbe garantire pedine di grande spessore. Mourinho ha già iniziato la sua opera lanciando messaggi alla squadra. In tanti hanno lasciato a gennaio, e l’allenatore proprio a metà stagione ha iniziato a costruire la Roma che verrà. Servono però innesti funzionali al suo gioco e il ritorno in giallorosso di un calciatore molto stimato dall’ambiente potrebbe presto trasformarsi in realtà.

Roma, affondo deciso: il ritorno è vicino

Mourinho ha lanciato messaggi chiari. La rivoluzione per la squadra dovrà partire dal centrocampo, settore in cui lo Special One vuole cambiare molto. Al tecnico piacciono pedine in grado di dare copertura alla difesa, essenziale nel suo gioco, ma anche di rendersi pericolose in zona gol.

L’identikit porta diretto al nome di Frattesi. La stagione al Sassuolo è stata esaltante, non solo in termini di presenze, assist e reti, ma anche grazie all’apprezzamento di tutti i club della massima serie. L’Inter lo ha messo nel mirino, il Milan ci pensa, anche la Juve avrebbe avviato una riflessione, ma lo Special One vorrebbe bruciare tutti.

Frattesi è inoltre un ex giallorosso, ed ha dimostrato di essere ormai pronto al salto in un grande club. L’offerta potrebbe essere quindi imminente e la società non mai chiuso la strada ad importanti affondi sul mercato. Il capolavoro di Mou inoltre impone scelte importanti, e il piano del portoghese, già perfetto dopo il successo in Conference, potrebbe ora regalare ai tifosi una nuova pagina. Quella degli innesti importanti, della caccia a nuovi successi e di una squadra che possa tornare a breve ad essere competitiva per i primi posti in Serie A. Magari con un Frattesi in più.