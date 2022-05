Elisabetta Canalis, un body e basta: fisico piccante in vista

Non è affatto un mistero che Elisabetta Canalis sia ritornata in Italia per qualche settimana. Sappiamo tutti che adesso la sua vita è negli Stati Uniti D’America visto che vive lì con il suo compagno e con sua figlia. Un dispiacere enorme.

I fan, infatti, ancora non se ne capacitano del fatto che l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ abbia lasciato il nostro paese. Anche se, da come ve ne siete potuti accorgerne, in questo momento si trova qui. Fortunati coloro che vivono a Milano: non è da escludere che l’avete potuta vedere in giro: non era affatto un miraggio, ma la bellissima sarda che ha deciso di trascorrere un periodo nel nostro paese. Da segnalare il suo ultimo post da urlo – FOTO

Elisabetta Canalis, se il “buongiorno si vede dal mattino“…

Se il buongiorno si vede dal mattino. e soprattutto dal fatto che sia proprio la 43enne a darcelo, allora sì che si prospetta una fantastica giornata. Elisabetta Canalis è sempre più in forma che mai. Per lei il tempo sembra non essere mia passato. E’ sempre identica a quando l’abbiamo vista, per la prima volta, sul bancone di ‘Striscia’ in compagnia di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Un vero e proprio spettacolo della natura: saremo anche ripetiti ma davvero non ci importa. E’ quello che pensa tutta l’Italia di lei. All’estero rappresenta l’emblema e la bellezza del nostro paese. Siamo decisamente fieri di lei e per tutto quello che ci regala. Proprio, ad esempio, come ha fatto nelle ultime ore con un suo post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Davvero abbiamo finito le parole per lei perché davvero siamo estasiato dall’ennesimo dono che ci ha fatto. Se non avete ancora capito o visto di che stiamo parlando allora non temete affatto visto che merita. Mettetevi comodi e spostate tutti gli appuntamenti che avevate in programma.

Elisabetta Canalis, body esplosivo: tutto trasparente – FOTO

Solamente un body e nulla più. E che body aggiungiamo visto che mette in evidenza il suo straordinario fisico e forme da fare invidia a tutte le donne della sua età che cercano di imitarla. Tutto inutile visto che di Elisabetta ne esiste solamente una ed è inimitabile. Il suo lato ‘A’ è decisamente esplosivo e merita di essere messo in primo piano. Se vi state chiedendo se sia il caso di fare zoom basta leggere i commenti: qualcuno lo ha già fatto…