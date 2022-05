Triennale e si chiude il colpo: ecco Joao Pedro in Serie A

Difficile, anzi quasi impossibile che Joao Pedro possa giocare la prossima stagione in Serie B. E’ vero che la delusione, da capitano, di non essere riuscito a salvare la squadra sarda dalla retrocessione è tanta, per lui adesso si aprono altre strade.

Molto probabile che il suo futuro continuerà ad essere ancora in Italia. Scartate le ipotesi che portano all’estero, l’italo-brasiliano continua ad avere mercato nel nostro paese. In tanti sono pronte a darsi battaglia, ma a quanto pare c’è un team che ha anticipato la concorrenza ed è pronto a chiudere per l’attaccante. Si parla di un triennale con importante ingaggio per lui. Il colpo può essere concretizzato nelle prossime settimane.

Joao Pedro, sarà ancora Serie A: addio Cagliari

La delusione è tanta, non potrebbe essere altrimenti: Joao Pedro, insieme al resto dei suoi compagni di squadra, non è riuscito ad evitare la retrocessione. Una situazione che si è complicata specialmente nelle ultime giornate quando il club ha deciso di esonerare il tecnico Walter Mazzarri. Ci si aspettava uno “scossone” positivo, ma in realtà è arrivato tutt’altro. Adesso per Giulini è arrivato il momento di cedere alcuni calciatori che hanno fin troppo mercato e che la Serie B non la vedranno neanche con il binocolo. Tra questi c’è proprio il numero 10 dei rossoblù. La volontà del calciatore sarebbe stata quella di giocare ancora con il Cagliari e con la fascia di capitano nella massima serie, ma tutto questo non potrà più accadere. La sua delusione, però, è pronta a trasformarsi presto in felicità ed il motivo è assai evidente. Non è un mistero che il giocatore ha molte richieste di mercato, specialmente dalla Serie A, ed è pronto ad ascoltare tutte le offerte pronte ad arrivare. In particolare c’è una squadra che gli ha offerto un triennale assolutamente irrifiutabile.

Joao Pedro, triennale in arrivo per lui: le ultime

Addio al Cagliari e addio anche al Sud. La prossima futura squadra di Joao Pedro sarà al nord. Un team storico pronto ad accoglierlo nella sua casa. Stiamo parlando del Torino che lo vuole per rinforzare il proprio reparto offensivo. Non proprio al posto di Belotti, ma pronto per supportare il nuovo attaccante dei granata. Il trequartista è pronto ad accettare il triennale che verrà proposto dal patron Cairo che vuole anticipare la concorrenza e chiudere quanto prima l’accordo. Su di lui anche la Fiorentina ed il Napoli.