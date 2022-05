La Juventus 2022/2023 è ‘All Stars’, quattro colpi e formazione da sogno

Nonostante sia terminato il campionato da un paio di giorni la dirigenza bianconera sta già pensando alla prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: non ripetere quello che si è verificato quest’anno con “zero titoli” in bacheca

A meno di clamorosi colpi di scena sulla panchina della ‘Vecchia Signora’, anche la prossima stagione ci sarà ancora Massimiliano Allegri. Non sarà l’unico ad essere confermato visto che molti di loro arriveranno. Sono previsti molti colpi da parte della dirigenza che intende rinnovarsi e soprattutto ritornare importanti sia in campionato che in Europa. Ben quattro calciatori sono pronti a vestire la maglia della Juventus. I tifosi iniziano già a sognare.

La Juventus ed i tifosi sognano: pronti a ritornare “grandi”

Si è conclusa una delle peggiori stagioni della Juventus negli ultimi anni. Solamente dal punto di vista dei risultati (e non è assolutamente una cosa di poco conto) visto che non sono riusciti a mettere in bacheca nessun trofeo. Non ci riferiamo al campionato (dove le altre squadre hanno dimostrato di essere superiori) e alla Champions League (stesso discorso della Serie A), ma almeno nelle due finali secche di Coppa Italia e Supercoppa Italiana che sono state consegnate direttamente all’Inter che ha fatto “double”. Adesso, però, l’obiettivo è chiaro: quello di ripartire. I tifosi non vedono l’ora che la dirigenza costruisca una grande squadra. Le idee ci sono ed, a quanto pare, anche la disponibilità economica. L’obiettivo è quello di assicurarsi almeno quattro grandi colpi da regalare ad Allegri.

La Juventus da sogno è pronta ad essere regalata ai tifosi

Non si cambia modulo: sarà ancora 4-2-3-1. In porta confermato Szczesny. In difesa si punterà su Cuadrado mentre a sinistra Alex Sandro o Pellegrini (che bene si è comportato). Coppia di centrali completamente nuova: con l’addio di Chiellini è rimasto un posto vuoto. Attenzione però visto che bisognerà valutare anche la posizione di Leonardo Bonucci che piace all’estero. Stesso discorso vale anche per De Ligt. Nel caso in cui uno di loro due dovesse andare via assalto ad uno tra Gabriel dell’Arsenal o Koulibaly del Napoli.

A centrocampo c’è arriva di rinnovamento: l’obiettivo è quello di riportare Pogba a casa (a parametro zero dallo United) che farà compagnia a Locatelli. Trequarti composta dal rientrante Chiesa, e dai possibili arrivi di Di Maria e Muriel alle spalle di Vlahovic. Una squadra da sogno per i supporters bianconeri pronti a mettere una firma per averli a disposizione.