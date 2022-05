Soleil, VIDEO ipnotico: perizoma e mini costume: tutto in vista

Soleil non sbaglia un colpo: assoluta protagonista in tv e incredibile sui social, la splendida ex Gieffina posta un video da urlo.

Volto incantevole, fisico curatissimo, un carattere forte e una dialettica che le ha permesso di sfondare nel mondo della tv. Soleil Sorge vive un momento d’oro, trascinato dalla presenza al Gf Vip ma più in generale dal talento mostrato davanti alle telecamere.

Nella casa più spiata d’Italia è stata l’anima della edizione. Fra liti, un flirt con Alex Belli, chiarimenti e discussioni, senza di lei la casa non avrebbe avuto una protagonista che è stata molto apprezzata. La sua capacità di intrattenere il pubblico e di regalare colpi di scena l’ha resa molto amata dal pubblico, e poco importa se qualcuno l’ha criticata. Fa parte dello spettacolo, e lei da bene come si fa.

Lo ha dimostrato anche alla Pupa e il secchione, in cui è stata scelta nel ruolo di opinionista che ha occupato brillantemente, e la sua presenza in studio non è passata inosservata. Il tutto si traduce quindi in un boom di consensi anche sui social, in cui il suo fascino trascina i numeri di una pagina molto seguita.

Soleil pazzesca sui social: il video fa impazzire i fan

Classe, eleganza, un fisico che le consente di essere spesso scelta per importanti campagne pubblicitarie e uno sguardo accattivante. Soleil è incantevole e dalla tv ai social non smette di stupire. Dalle collaborazioni con i brand, ai momenti di relax fino alle presenze in tv, la showgirl fa incetta di complimenti e reazioni positive.

Nelle ultime settimane ha postato foto in costume per un noto marchio, ha regalato immagini incredibili da Venezia, e nell’ultimo video ha colpito davvero tutti. Il bikini è strettissimo, il volto ammaliante, e in spiaggia Soleil brilla sotto il sole nel mare. Il resto le fanno le forme di un fisico impeccabile, le espressioni di una donna bellissima che registra l’ennesimo boom di consensi. Commentano proprio tutti, dai followers ai vip.

Le arrivano infatti parole d’elogio anche dall’amica Dayane Mello, che commenta una registrazione incredibile. Basta guardare le immagini per rendersi conto del fascino di Soleil che non sbaglia davvero un colpo. Tv, social, collaborazioni. La cercano proprio tutti in un anno in cui la Sorge è stata fra le donne più influenti nella televisione italiana.