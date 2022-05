Matilde Brandi, spacco del vestito troppo profondo: tacchi e gambe da urlo

Matilde Brandi continua a sorprenderci, anche a distanza di anni. Per lei il tempo sembra davvero non essere passato mai. A quanto pare sulla sua carta di identità ci deve essere un clamoroso errore visto che viene segnato una data “assurda”

Di che stiamo parlando? Possibile mai che una bellezza del genere abbia 53 anni? E’ un qualcosa di cui non riusciamo davvero a capacitarne, sembra decisamente assurdo visto che ne dimostra almeno una trentina in meno. Noi ce la ricordiamo così, proprio come la prima volta che l’abbiamo vista in televisione e l’abbiamo apprezzata per la sua qualità, intelligenza e soprattutto bellezza. Il suo ultimo post lo dimostra chiaramente – FOTO

Matilde Brandi, bellezza super: che spacco…

Uno spettacolo, nient’altro da aggiungere. Matilde Brandi continua ad emozionare il pubblico italiano. Questa volta non solamente in televisione, ma sui social network. In particolar modo su Instagram dove è seguita da un bel po’ di persone, per la precisione da 521mila follower che non si vogliono affatto perdere un solo aggiornamento da parte della nativa di Roma che continua ad essere una delle bellezze più ammirate dal nostro paese. Nella penultima edizione l’abbiamo vista come concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. Nonostante non sia riuscita a vincere e ad andare in finale è stata comunque apprezzata dal pubblico, un po’ meno dai concorrenti dove ha avuto un bel po’ di litigi, ma alla fine il tutto si è concluso sempre nel migliore dei modi. Adesso, però, di certo non stiamo qui per parlare di gossip ma di ben altro. Ovvero? Del suo ultimo post pubblicato sul suo canale ufficiale che merita di essere visto con la massima attenzione. Lo si capisce chiaramente dal suo look. In questa occasione decide di vestirsi completamente di nero. Una cosa è sicura: le sta divinamente. Non solo il colore, ma il suo vestito a dir poco fantastico.

Matilde Brandi, uno spacco da infarto – FOTO

Come potete ben notare le movenze da ballerina le ha ancora, frutto del fatto che continua ad allenarsi ed i risultati si vedono alla grande. Il vestito che indossa mette in risalto le sue straordinarie forme che devono essere assolutamente menzionate. Davvero uno spettacolo della natura la nostra Matilde che si esibisce con la gamba sinistra in altro contornata da tacchi neri e molto alti. Braccia scoperte e lato ‘A’ messo in bella evidenza. Uno spettacolo per i nostri occhi, non c’è altro da aggiungere.