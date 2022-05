Elisa De Panicis ha superato il limite: scollatura maxi senza reggiseno

Nel suo ultimo post non è assolutamente da sola ma in ottima compagnia. Il look di Elisa De Panicis ha incuriosito notevolmente la curiosità da parte dei suoi follower che si stanno domandando una semplice cosa

Di che stiamo parlando? Ovviamente del suo intimo che sembra non ci sia. Anzi, togliamo il “sembra”: il reggiseno non c’è. Non esiste, niente di niente. Ovviamente si tratta di una fantastica notizia da parte dei suoi follower che non hanno potuto fare altro che lasciarle un meritatissimo “like” ed anche commento di approvazione. Sta facendo molto discutere anche la sua scollatura che davvero supera i limiti dell’illegalità. Guardare per credere FOTO

Elisa De Panicis, un sabato “indimenticabile”

E’ proprio un sabato indimenticabile quello che ci ha regalato, ancora una volta, la nostra Elisa De Panicis. La cantante è sempre molto attiva sui social: tanto è vero che i suoi follower non si perdono un solo suo aggiornamento. Tra foto, video e ‘stories’ davvero non sanno più dove mettere i loro occhi. Ogni volta che decide di pubblicare un nuovo post sa benissimo che si tratta di un “successo” più che assicurato. Proprio come l’ultima immagine dove è in ottima compagnia di una sua amica. In realtà non si conosce il nome visto che non è stata taggata, ma merita anche lei per il suo livello di bellezza e sensualità. Qui, però, stiamo parlando della spagnola che non merita assolutamente di essere messa da parte, quindi ci concentriamo esclusivamente su di lei. L’immagine sta raccogliendo una quantità di “like” davvero importante e che merita di essere vista con molta attenzione. Il suo look è decisamente fin troppo provocante e al limite dell’illegale. Sì, non vi preoccupate: siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Elisa De Panicis, scollatura illegale: decisamente “top” – FOTO

In questi casi servono le parole? Assolutamente no. Ovviamente l’occhio da parte dei suoi fan cade decisamente lì. In molti hanno assicurato che lo zoom non lo hanno applicato assolutamente. Stentiamo a crederci sinceramente. Qui la vediamo sorridente insieme alla sua amica, gambe decisamente da favola, fisico a dir poco straordinario e al limite della perfezione, e lato ‘A’ decisamente prorompente ed importante. In attesa di conoscere altri suoi nuovi post concentriamoci su questa. Alla prossima avventura targata Elisa de Panicis.