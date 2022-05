La bomba in casa Milan rovina tutto: salta anche l’acquisto già chiuso

In casa Milan arriva una notizia destinata a destabilizzare l’ambiente: potrebbero cambiare quindi anche gli scenari di mercato.

Un fulmine a ciel sereno. Specialmente quando il sole splende dopo uno scudetto che ha riportato il sorriso nella Milano rossonera. L’intervista di Maldini alla Gazzetta dello sport è un chiaro messaggio alla società.

Diretto, mai banale, capace di essere sempre preciso per evitare di alimentare voci o di creare in vero e proprio caso. Maldini non le ha quindi mandate a dire, ed ha sottolineato che il contratto con il Milan, così come quello di Massara, non è stato ancora rinnovato. Difficile pensare che Elliott è Gazidis siano intenzionati a sostituire gli artefici dello scudetto.

Il silenzio però non è piaciuto al duo di mercato e ai tifosi, e dietro potrebbe esserci proprio alcune difficoltà nelle trattative da imbastire per aprire un ciclo. Maldini ha infatti chiarito che strategia e investimenti potrebbero davvero far fare al Milan il definitivo salto di qualità, mente l’assenza di questi fattori ritenuti essenziali potrebbe lasciare la squadra in una sorta di “limbo”. Questa la parola utilizzata da Maldini, e potrebbe essere il segnale che qualche sogno di mercato potrebbe sfumare.

Milan, Maldini è stato chiaro: salta il tanto atteso acquisto?

Kalinic, Tomori, Maignan, Tonali, Leao. Cinque nomi, e non sono gli unici che inquadrano perfettamente il lavoro vincente svolto da Maldini e Massara. “Io non sono la persona giusta per fare un progetto che non ha un’idea vincente. Non potrei mai farlo”. Sono le parole della bandiera rossonera, che per il lavoro svolto e le pedine portate a Milano non dovrebbe neanche trovarsi a parlare di un rinnovo ancora da discutere.

La situazione è invece totalmente diversa, e la sensazione è che Maldini vorrebbe cambiare marcia, allungare la sua esperienza ma solo con la possibilità di investire. I nomi sul taccuino infatti non mancano, così come la certezza che i calciatori selezionati sono risultati fino ad ora scelte azzeccatissime.

Il prossimo dovrebbe essere quindi Botman. La trattativa sembrava già chiusa a gennaio, è stata poi rimandata all’estate ma sarebbe solo da definire. La chiave giusta però è la presenza di Maldini e Massara, garanzie di successo non solo per i tifosi, ma anche per Pioli e per i calciatori che trattano con i rossoneri. Senza di loro il discorso si complicherebbe, e sarebbe un passo indietro clamoroso per una società che con due professionisti validissimi ha ritrovato il successo e potrebbe davvero aprire un ciclo.