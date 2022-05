Elisa De Panicis: il vestito è tutto bucato, si vede tutto

Elisa De Panicis con un vestito pazzesco ruba la scena: i fotografi la cercano, ma sui social arriva il vero boom di commenti.

Da Cannes la sua bellezza si è trasformata in una valanga di commenti sui social. Elisa De Panicis, come spesso accade, si è mostrata in tutto il suo fascino.

Nella sua carrellata di foto, in cui non mancano le istantanee dal red carpet, arrivano immagini che come spesso accade sono prese d’assalto dai followers. Il suo momento di grande popolarità prosegue infatti senza sosta, e lei condivide tutto con una community vastissima.

Danze sfrenate, progetti nel mondo della moda, il singolo Tiko Tak. Tutti successi in cui la ballerina, showgirl, influencer e imprenditrice digitale, si tuffa senza pause e con pochi momenti di relax. Delle sue esperienze lavorative i fan, attentissimi e sempre pronti a chiederle nuove immagini, conoscono proprio tutto. Lo scatto che arriva da Cannes però ha lasciato tutti a bocca aperta. Il vestito è stretto ed evidenzia le sue splendide forme, curate con ore e ore d’allenamento ma di sicuro baciate da madre natura, che ha regalato alla De Panicis un fascino unico.

Elisa De Panicis, la foto è un successo

La sua pagina Instagram è una contenitore pazzesco di immagini che fanno impazzire i fans, e le reazioni sono tante. Dalla Spagna all’Italia, grazie alla bellezza e alla sua bravura, la De Panicis ha conquistato proprio tutti. Fra programmi in tv e reality show è sempre stata molto apprezzata, e anche al Grande Fratello Vip, nella edizione di due anni fa, è emerso il suo fascino e un carattere molto forte.

La chiave del suo successo però è la capacità di non fermarsi mai. Fra un lavoro e l’altro è arrivato però il viaggio a Cannes, e le foto in arrivo hanno mandato in delirio la community. Nella carrellata di foto mostrate in una galleria pazzesca i fan non hanno potuto fare a meno di notare un look pazzesco.

Il vestito è infatti stretto e bucato, e le forme amatissime della imprenditrice digitale emergono con forza. Il resto lo fa un volto molto sensuale, uno sguardo che buca l’obiettivo e una posa da diva. Tutto finito? Assolutamente no.

Dopo poche ore arriva anche un’altra foto con cambio di look. La sostanza però non muta. La De Panicis, con una profonda scollatura e un vestito molto corto, mostra un fascino pazzesco. Il risultato è in una valanga di commenti per una delle influencer del momento, molto seguita dal pubblico maschile ma anche dalle giovani appassionate di moda, conquistate dai suoi incredibili scatti.