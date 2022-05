Ibrahimovic ko, Maldini ha già scelto: ecco il nuovo bomber

Zlatan Ibrahimovic va ko: l’attaccante svedese ha voluto aspettare la fine della stagione per sottoporsi ad un delicato intervento. A quanto apre inevitabile visto che gli stava procurando un bel po’ di fastidio da molto tempo

Nonostante nel video (in cui è diventato virale dà la carica ai calciatori anche per la prossima stagione e soprattutto per la vittoria del campionato) abbia confermato la volontà di voler continuare a giocare a calcio, risulta sempre più difficile che lo possa fare nella squadra che lo ha riportato in Italia dopo le esperienze all’estero. Il dirigente Paolo Maldini non vuole perdere altro tempo e punta già il suo sostituto.

Milan, Ibrahimovic va ko: Maldini si gioca il ‘Jolly’

Zlatan Ibrahimovic rimarrà fermo ai box per almeno 7-8 mesi. Il calciatore, subito dopo la fine della stagione che lo ha visto trionfare in campionato, si è sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Il tutto si è concluso nel migliore dei modi visto che l’operazione è perfettamente riuscita grazie al Dr Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, presso l’Hôpital Jean Mermoz di Lione. In realtà non si tratta affatto di una sorpresa visto che il tutto era programmato già da un bel po’ di tempo. Ha voluto attendere la fine del campionato per poter giocare gli ultimi incontri e dare il suo contributo nelle partite decisive. Nonostante non sia andato a segno è riuscito a mettere la sua impronta come leader. Questa notizia, però, non suona come un campanello d’allarme ma come una sentenza definitiva. Nel senso che è molto complicato il fatto che il calciatore rinnovi ancora per un altro anno visto che, tornerebbe a giocare a gennaio del prossimo anno, ovvero dopo il mondiale che si disputerà in Qatar. Troppo tempo per la società che ha già l’alternativa in mano. Un vero e proprio jolly che Maldini è pronto a giocarsi.

Milan, Belotti prende il posto di Ibrahimovic: le ultime

Via un parametro zero per fare posto ad un altro. Andrea Belotti è pronto a dare il cambio al campione svedese. Il granata ha salutato i tifosi nel corso dell’ultima di Serie A con la fascia di capitano: non è un mistero che l’attaccante non abbia voluto rinnovare il contratto, nonostante Cairo abbia provato (anche con una certa insistenza) nel fargli cambiare idea, ma non ci è mai riuscito. Molto probabilmente perché, il suo futuro, è a tinte rossonere.