Melissa Satta, il costume è troppo sgambato: visione piccante

Melissa Satta dalla sua pagina social sgancia una foto bomba: followers in delirio dopo lo scatto in costume.

Eleganza e bravura, un volto che buca le telecamere, il fascino di una donna che senza eccessi ha conquistato il pubblico.

Melissa Satta fin dagli esordi non è mai passata inosservata. Mai banale, sempre impeccabile, capace di colpire il pubblico maschile senza mai eccedere. Il fisico pazzesco e curatissimo, e un volto attraente, le hanno permesso di farsi largo nel mondo della moda e della televisione.

Il successo però lo ha conquistato grazie alla bravura. Alla guida di programmi, di diverso genere, è sempre stata molto apprezzata, e ora gli appassionati di calcio la seguono su Sky, in cui sta ha chiuso una annata di calcio ricca di complimenti per la precisione delle sue analisi sul campionato.

La sua carriera è quindi in continua evoluzione, ma con un punto fermo. Il mondo della moda non ha infatti mai smesso di cercarla, e in occasione delle promozioni per famosi brand, mostra scatti da urlo che per i fan non possono passare inosservati.

Melissa Satta in costume è semplicemente impeccabile

Dal mondo del gossip, alla tv, fino alla moda, Melissa Satta è continuamente cercata da tutti. I fan impazziscono ogni volta che dagli studi di Sky arriva dritta nelle case degli italiani, ma gli scatti di Instagram le regalano costantemente un filo diretto con gli appassionati che si trasforma in continui complimenti.

Come nel caso dell’ultima foto. Una istantanea con una posa da sirena che ha mandato in tilt una community vicina a numeri record. Melissa Satta sta infatti per raggiungere i 5 milioni di followers, tutti molto attivi e sempre pronti a commentare i post. Quello apparso in costume però è incredibile.

Posa da diva a bordo piscina, capelli bagnati, un fisico incredibile e un costume strettissimo che evidenzia le forme allenatissime e pazzesche. “Straordinaria”, e ancora “meravigliosa” e “unica”, sono solo alcuni dei commenti che le arrivano. Un successo continuo, in attesa dell’estate e di nuovi scatti che la community già chiede per ammirare una donna che è di certo fra le più amate non solo dal pubblico maschile ma anche dalle giovanissime, sempre pronte a prendere spunto dai suoi incredibili look.