La scelta è fatta: Pirlo per la panchina, il colpo è deciso

Andrea Pirlo ripartirà da un progetto molto ambizioso: la scelta è praticamente fatta, si spalancano le porte del club.

I numeri nel calcio non sono tutto, ma spesso danno la dimensione reale del lavoro svolto da squadre e tecnici.

Andrea Pirlo a conti fatti è riuscito in un anno a lanciarsi nella sua nuova veste, nonostante le critiche. L’ultima stagione di Allegri si è chiusa infatti con numeri ben lontani da quelli dell’ex centrocampista, in grado comunque di vincere e di convincere diversi presidenti, pronti a proporgli una nuova occasione.

Quella chiamata, dopo un anno di pausa, sarebbe già arrivata. Pirlo tornerà di fatto ad allenare in Serie A, e gli sarà affidato un compito indubbiamente delicato, ma di sicuro affascinante e ambizioso. L’allenatore sarebbe infatti pronto ad accogliere la proposta con grande soddisfazione e sarebbe deciso a mettere una firma che gli regalerebbe un ritorno importante e l’occasione di rilanciarsi.

Pirlo, scelta fatta: torna in Serie A

Il tecnico bresciano è pronto a riannodare i fili con la Serie A. Ha scelto di accettare una missione complicata ma di ripartire con una squadra giovane, affamata e plasmata da una società pronta a regalargli qualche interessante innesto di mercato.

Si tratta della Cremonese, scottata dall’addio di Pecchia e desiderosa di avere in panchina un allenatore bravo con i giovani, dalle idee brillanti e soprattutto affamato. L’identikit porta proprio al nome di Pirlo, che secondo radio mercato sarebbe intenzionato ad accettare e non direbbe di no alla proposta.

Gli verrebbero affidate le chiavi di una squadra giovane, che sul mercato di sicuro dovrà trovare elementi da Serie A, ma che proprio per mezzo della presenza di Pirlo potrebbe rappresentare per molti calciatori una meta ambita. Nei prossimi giorni potrebbe esserci la svolta, e poi partirebbe di fatto il mercato. Come accaduto nel caso di Pecchia, sarebbe proprio l’allenatore a suggerire gli innesti giusti e poi prenderà forma una nuova esperienza nella massima serie che a Cremona hanno atteso a lungo, e che anche per Pirlo potrebbe trasformarsi in un trampolino di lancio interessante per riprendersi un posto fra le big.