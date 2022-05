Scelta fatta: colpo Verdi in Serie A, decisione presa

Simone Verdi è stato uno dei migliori colpi di calciomercato messi a segno da parte del direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini. Adesso la sua posizione potrebbe decisamente cambiare.

Le ottime prestazioni fornite dall’ex calciatore di Napoli e Bologna non sono passate assolutamente inosservate agli altri club che lo hanno puntato e vogliono parlare con la società che ne detiene il cartellino. In questo caso ci stiamo riferendo al Torino che ha deciso di mandarlo in prestito. In realtà è stato il calciatore a chiedere la cessione visto che voleva il suo spazio e dimostrare a tutti che può ancora dire la sua. E lo ha dimostrato.

Salernitana, (mezza) stagione super di Verdi

Una mezza stagione super quella disputata da Simone Verdi. L’ex Napoli, considerato quasi un calciatore che non poteva dare più nulla , ha voluto smentire tutte queste voci. E lo ha fatto nella maniera migliore possibile. Dove? Partendo da una squadra che, a gennaio, era oramai condannata alla Serie B. Un ottimo colpo quello messo a segno da parte del direttore sportivo della società, Walter Sabatini, che ha sempre creduto nelle sue qualità. Ed ha fatto bene visto che il giocatore lo ha ripagato con prestazioni di altissimo livello. Lo dimostrano i numeri: sia per quanto riguarda i gol che gli assist. Davvero una consolazione enorme per i tifosi ed anche per chi ha puntato su di lui al fantacalcio. Come riportato in precedenza, ovviamente le sue prestazioni non sono assolutamente passate inosservate alle squadre che hanno notato un miglioramento incredibile in lui. Sul suo futuro ci sono delle novità importantissime.

Cambia tutto in casa Salernitana: le ultime

Ricordiamo che il calciatore è in prestito dal Torino. Il 30 giugno di quest’anno dovrebbe ritornare alla casa base. Già, dovrebbe visto che la volontà della Salernitana è proprio quella di riscattarlo e puntare su di lui anche la prossima stagione. Il presidente Danilo Iervolino intende costruire una squadra che non tende solamente a salvarsi, ma punta decisamente in alto. Il trequartista è pronto a diventare, nuovamente, il punto di riferimento della nuova squadra che sarà ancora allenata da Davide Nicola. Per acquistare il suo cartellino servono almeno dai 10 ai 12 milioni di euro. Soldi che il club è pronto ad investire. Nelle ultime settimane ci potrebbero essere delle novità importantissime sul suo futuro. Ovviamente per la gioia da parte dei sostenitori granata che, oramai, lo considerano un idolo.