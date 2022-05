Pioli lo ha chiesto al club, super colpo Milan per la trequarti

Calciomercato Milan, il tecnico Stefano Pioli è ancora entusiasta (e non potrebbe essere altrimenti) per via dello scudetto e vinto e riportato in città dopo undici anni di assenza. Il manager butta un occhio anche sul futuro del club e non solo

In particolar modo per quanto riguarda il mercato, ovvero la prossima sessione estiva. La squadra campione di Italia davvero punta in grande ed è pronta a regalare ai propri sostenitori un vero e proprio colpo estivo. Tanto è vero che l’allenatore ha fatto anche il suo nome e non si è assolutamente nascosto: ora il suo “appello” deve essere ascoltato solamente dalla dirigenza. Accontenteranno la sua richiesta nei prossimi mesi?

Milan, Pioli ancora non ci credere: “Sono troppo contento“

Ancora non riesce a crederci. Non potrebbe andare diversamente per Stefano Pioli che veramente ha compiuto un grandissimo lavoro in questa stagione, portando il Milan sul tetto di Italia. Ci aveva provato anche lo scorso anno, ma lo scudetto andò comunque a Milano ma sponda Inter. Adesso, però, è il ‘Diavolo‘ a festeggiare il suo diciannovesimo scudetto della sua storia. Una emozione infinita per i tifosi che adesso puntano in grande e guardano già alla prossima stagione. Proprio come il suo allenatore che non si pone obiettivi e spera di fare bene non solamente in Italia, ma anche in Europa. In una intervista rilasciata al quotidiano sportivo ‘As‘ ha raccontato tutte le sue emozioni di quello che ha vissuto in questo anno ed ha elogiato tutta la sua squadra. E’ felice come un bambino visto che ha portato tantissima gioia a molte persone rossonere. Con il giornale spagnolo, invece, ha parlato anche e soprattutto di mercato. In particolar modo su un calciatore che potrebbe fare al caso della squadra rossonera a partire dalla prossima stagione. Pioli non vede l’ora, ma allo stesso tempo vuole rimanere con i piedi per terra.

Milan, Pioli su Asensio: “Grande giocatore, ma…“

Il calciatore in questione è Marco Asensio, attaccante del Real Madrid. Il calciatore pare che sia in uscita dai ‘Blancos’ e che non rientri più nei piani tecnici e tattici da parte di Carlo Ancelotti. Che l’ex allenatore possa fare un grande regalo al Milan? Non è assolutamente da escludere. Queste, invece, sono le parole dell’attuale mister del ‘Diavolo’ sul giocatore che piace e non poco, anche se ci ha tenuto a precisare una cosa: “È un grande giocatore, ma è del Madrid e sono troppo contento dei miei giocatori per parlare degli altri“.