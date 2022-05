Sara Croce, una scollatura così non si è mai vista – FOTO

Sara Croce illumina la scena: volto sensuale e scollatura pazzesca, la community social esplode nei commenti.

Una bellezza incredibile che continua a far registrare un successo unico. Dalla passerella alla tv per Sara Croce il salto è stato immediato.

Bionda, occhi chiari, un fisico da modella che non è mai passato inosservato. Dai primi concorsi locali fino a Miss Italia il passaggio è stato brevissimo. Foto e sfilate si sono moltiplicate, fino alle prima chiamate dal piccolo schermo. Nel ruolo di Madre Natura si è fatta conoscere dal grande pubblico, che da quel momento in poi non ha più smesso di seguirla

Inevitabili quindi le chiamate per altri programmi, e nel ruolo della “Bonas”, ad Avanti un altro, è arrivata la vera consacrazione. Tante esperienze quindi, e ancora lavori continui con i grandi brand di moda. A grandi passi Sara Croce si è imposta nel mondo dello spettacolo, ottenendo un seguito clamoroso sui social. Sono infatti più di un milione i suoi followers, sempre attenti e pronti a commentare gli scatti unici e incredibili regalati costantemente ad una community in grande crescita.

Sara Croce, fisico pazzesco e una foto da urlo

Sara Croce è partita dalla sua bellezza, da un fascino incredibile e dalla forte volontà di imporsi nel mondo dello spettacolo. Ci è riuscita con naturalezza, e di recente ha incassato una chiamata importantissima. Al Maurizio Costanzo Show, storico salotto molto ambito della televisione italiana, la splendida modella e showgirl ha conquistato tutti con un abito cortissimo che ha mandato in tilt non solo i telespettatori anche alcuni ospiti.

Fra balletti, sorrisi, strette di mano ed interventi puntuali, ha mostrato di essere perfetta per il mondo della tv. Il resto lo ha mostrato come spesso accade sui social. Non solo nelle stories di Instagram, ma anche in uno scatto che si è trasformato immediatamente in una valanga di commenti.

Occhi chiarissimi che bucano l’obiettivo, capelli biondi e uno sguardo sensuale. Infine una scollatura molto profonda che non è di certo passata inosservata. I fan in pochi minuti iniziano ad inondare di commenti la sua bacheca, e arrivano i complimenti anche dei vip. Fascino e sensualità si mixano quindi alla bravura di un volto nuovo della televisione, che continua ad imporsi e mostra ad ogni presenza sul piccolo schermo non solo un fisico incredibile, ma anche la naturalezza nel presenziare in tanti famosi salotti molto amati dal pubblico.