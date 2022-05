Roma si ferma per Wanda Nara, così scollata non si è mai vista

Wanda Nara è ritornata nel nostro paese più in forma che mai. Approfittando del fatto che il compagno ha finito la stagione con il suo Paris Saint Germain, la showgirl argentina ha deliziato gli abitanti della Capitale con la sua presenza.

Tutti in piedi ed immobili per lei: la nativa di Buenos Aires è nella capitale e sta dando veramente spettacolo. Lo dimostrano non solamente le sue ‘stories’ pubblicate sul suo profilo ufficiale Instagram, ma anche i post che meritano di essere visti con molta attenzione. In particolar modo l’ultimo che ci ha colpito in una maniera impressionante: guardare per credere se vi stiamo dicendo la verità oppure no – FOTO

Wanda Nara, Roma fa doppiamente festa

La città di Roma è in festa per due motivi assai validi: il primo (sponda giallorossa) non può che essere la vittoria del team di José Mourinho della Conference League nella serata di mercoledì a Tirana. Mentre il secondo riguarda la presenza spettacolare da parte di Wanda Nara nella Capitale. Una apparizione paradisiaca, non potrebbe essere altrimenti. Uno spettacolo della natura: anche in questa occasione la compagna di Icardi fa vedere a tutti le sue straordinarie qualità. Dopo che ha volato tra Argentina e Parigi adesso è arrivato il momento del nostro paese che conosce molto bene visto che ci ha vissuto per tantissimo tempo in merito a quando il classe ’93 ha giocato con la maglia dell’Inter. Non si è ancora capito se si trova a Roma per motivi di lavoro o altro (escluso un possibile passaggio del marito nella squadra giallorossa visto che i tifosi si coccolano Abraham), ma quel che è certo è che la sua presenza sta infiammando la città. Fortunati coloro che l’hanno vista e magari avuto la possibilità di scattare qualche selfie. Parlando di “selfie” l’ultimo della nativa di Buenos Aires sta veramente facendo discutere tutti: ovviamente in maniera positiva, ci mancherebbe altro. Un vero e proprio spettacolo della natura, l’occhio cade inevitabilmente lì.

Wanda Nara, l’occhio cade lì: spettacolo a Roma – FOTO

Un selfie che veramente sta facendo il giro dei social network, un lato ‘A’ così esplosivo probabilmente non l’avevamo mai visto prima ad ora. Ancora Wanda riesce a regalarci una fantastica emozione. Il suo top davvero non riesce a contenere tutto il suo fantastico repertorio che non può assolutamente essere messo in disparte e merita di essere visto con la massima attenzione.