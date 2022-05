Eleonora Boi si lamenta del caldo ma la scollatura alza la temperatura

Da come avete potuto notare dalle ultime ‘stories’ e soprattutto dalle ultime foto Eleonora Boi è ritornata in Italia per godersi qualche giorno di relax. Precisamente a Milano dove sta incantando tutto il social network

Come tutti ben sanno la sua vita è negli Stati Uniti D’America dove vive insieme al cestista Danilo Gallinari. Tanto è vero che dal frutto del loro amore è nata la piccola Anastasia. Anche il suo lavoro si è trasferito negli USA. Adesso, però, concentriamoci sul suo ultimo post che sta raccogliendo un grandissimo successo a livello di “like” ed anche commenti di approvazione. Guardare per credere il tutto, lo spettacolo è assolutamente assicurato FOTO

Eleonora Boi, scollatura importante: uno spettacolo

Da quando è ritornata a Milano è uscito il sole. Ovviamente scherziamo, ci mancherebbe altro: la cosa certa è che Eleonora Boi si conferma ancora di più uno spettacolo. Specialmente nel suo ultimo post pubblicato su Instagram fa vedere a tutti il suo magnifico repertorio che non può passare assolutamente inosservato. Nelle ultime ore ha pubblicato una foto a dir poco straordinaria. Nella didascalia del post ha scritto: “Fa così tanto caldo che sono uscita per portare il cane al parco e mi sono ricordata di non averne uno“. Una frase simpatica per intrattenere i suoi follower. Probabilmente questi ultimi neanche se ne sono accorti della frase visto che erano concentrati decisamente su altro. Hanno tutti i motivi del mondo, ci mancherebbe altro. Il top verde è decisamente prorompente e, a tratti, fa fatica a trattenere il suo lato ‘A’ decisamente importante. In tenuta sportiva e primaverile è assolutamente uno spettacolo. Se non avete ancora visto il post e non avete capito di cosa stiamo parlando non vi preoccupate che siete arrivati nel posto giusto al momento giusto. Adesso basta con le ciance visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando.

Eleonora Boi, in tenuta sportiva è decisamente illegale – FOTO

Detto, fatto. Cosa vogliamo dire in questi casi? Assolutamente nulla. Un fisico che definire perfetto è troppo poco. I “like” che sta continuando a ricevere sono importantissimi, stesso discorso vale anche per i commenti. Anche in questa occasione ci ha regalato un sorriso a 32 denti che ti cattura proprio dentro e ti lascia davvero senza parole. Una bella passeggiata al parco era proprio quella che ci voleva. Alla prossima puntata firmata Eleonora Boi.