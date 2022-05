Dal sogno all’incubo: Milan, ora è gelo totale

I tifosi del Milan non stanno vivendo affatto un bel periodo: dalla felicità dalla vittoria dello scudetto alla possibilità che possa finire il tutto nel peggiore dei modi. Il tutto dopo le dichiarazioni da parte di Maldini di qualche giorno fa

Il direttore tecnico dei rossoneri, in una recente intervista della ‘Gazzetta dello Sport’, ha annunciato che il rapporto con il fondo Elliott non sono per nulla positivi. Il suo contratto, insieme a quello del direttore sportivo Frederic Massara, deve ancora essere rinnovato e non è detto che tutto questo avvenga visto che è in scadenza (30 giugno di quest’anno). Adesso la situazione in casa Milan non è assolutamente delle migliori.

Milan, situazione difficile: Maldini pronto a lasciare?

Paolo Maldini è pronto a lasciare il Milan. Già, l’ex capitano e bandiera rossonera, nominato dirigente della squadra qualche anno fa potrebbe seriamente andare via alla fine del suo contratto. La situazione non è per nulla delle migliori visto che il rapporto con il fondo Elliott sembra essere ai minimi storici. Da quasi una settimana dalla vittoria del campionato adesso le cose in casa rossonera possono prendere una piega diversa. In questo caso in maniera del tutto negativa visto che non si respira affatto una buona aria. Proprio perché dalla possibile mancata firma sul rinnovo del contratto la situazione di alcuni calciatori è pronta ad essere rivista. In bilico ci sono le posizioni di Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi ed anche di Rafael Leao. Specialmente per quanto riguarda il portoghese la vicenda è molto diversa: il portoghese sembrava ad un passo dal rinnovo (scadenza 2024), ma a quanto pare potrà cambiare tutto se Maldini annuncerà il suo addio dalla squadra campione di Italia. Nonostante siano passati pochi giorni dal suo sfogo nella recente intervista pare che non ci siano molte novità su questa situazione.

Milan-Maldini, cosa sta succedendo? Le ultime

Paolo Maldini è senza dubbio un simbolo del club: lo ha fatto sia da calciatore e soprattutto da dirigente. Dal suo arrivo le cose sono molto migliorate: nel giro di pochi anni sono arrivate qualificazione in Champions League e addirittura vittoria dello scudetto. Adesso, però, pare che non ci siano molte novità in merito alla sua posizione. La volontà è quella di proseguire, ma il fondo Elliott deve prendere una decisione definitiva. Senza dimenticare anche quella di Massara, altro elemento importante del club. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente importanti novità.