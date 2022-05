Elisabetta Gregoraci, la scollatura del vestito è troppo profonda

Da Cannes Elisabetta Gregoraci lascia tutti a bocca aperta: vestito incredibile, fisico impeccabile, è lei la regina della serata.

Tutti a bocca aperta. Elisabetta Gregoraci non tradisce mai e i fan la riempiono di complimenti per la foto mostrata sui social.

L’ennesimo scatto che si trasforma come sempre in un boom di consensi per una donna bellissima, dall’eleganza travolgente e dal fascino che ormai da anni emerge ogni volta che si presenta sul piccolo schermo o sui social.

Da modella, showgirl, concorrente del Grande Fratello, per lei non è mai cambiato nulla. Il mondo del gossip ha sempre cercato scoop, le conduttrici hanno sempre provato a scovare segreti e novità sulla sia vita, che la splendida Gregoraci ha sempre centellinato.

Nell’esperienza al GfVip è infatti emerso un lato caratteriale che i fan hanno molto apprezzato. Carattere deciso, la capacità di non farsi trascinare nelle liti della casa, quel lato quasi misterioso che l’ha spinta sempre a non mostrarsi troppo. Tutte caratteristiche che unite ad un fascino incredibile l’hanno resa una donna molto amata e ricercata dal mondo della tv.

Elisabetta Gregoraci incantevole sui social

Cannes è l’occasione giusta per tanti personaggi famosi. Il luogo in cui tutti vogliono essere, e che per alcune donne dello spettacolo è diventato un punto di riferimento importantissimo.

C’era anche lei, la splendida Elisabetta Gregoraci, e il suo look non è passato affatto inosservato. Il lungo e colorato abito è impeccabile, e la scollatura profonda ha mandato in tilt una pagina social da quasi 2 milioni di followers.

Silhouette impeccabile, sorriso strepitoso e un fisico incredibile le permettono sempre di far breccia nel cuore dei followers che come spesso accade hanno commentato il suo scatto. Sono quasi mille le reazioni per la splendida modella e showgirl, capace come sempre di stupire. Lo ha fatto ancora, ma questa volta la foto da Cannes ha conquistato proprio tutti, e in molti le scrivono che fra le tante donne italiane che hanno sfilato sul red carpet, lei è fra le più affascinanti.