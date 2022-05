Elisa De Panicis, perizoma in primo piano: tutti a bocca aperta

Se pensate di aver visto Elisa De Panicis in versione hot nei suoi ultimi post, molto probabilmente non avete visto ancora quello che ha deciso di pubblicare nelle ultime ore. Un qualcosa che ha lasciato tutti decisamente a bocca aperta.

Continua a farci rimanere senza parole. Anche perché, dopo che vediamo con molta attenzione i suoi capolavori, veramente non sappiamo più cosa dire se non alzarci in piedi e complimentarci con lei per tutto quello che ci sta regalando sui social network. L’ultimo post veramente ha un qualcosa di incredibile e che merita davvero. Se non ci credete allora vi sfidiamo a rimanere qui con noi per visionare la sua opera d’arte a dir poco fantastica.

Elisa De Panicis, un capolavoro di donna: che fisico

Ci sono momenti in cui bisogna parlare e discutere, altri invece bisogna rimanere in religioso silenzio. Proprio come ha deciso di fare la cantante spagnola che veramente ci ha lasciato decisamente di stucco e senza parole. Da come hanno potuto notare i suoi follower la cantante spagnola è decisamente attiva sui social network e poche volte ha regalato delusioni. Anzi, a dire il vero non ci ricordiamo affatto di una foto che non ci è piaciuta o altro del genere. Quando parliamo di lei siamo davvero su un’altra dimensione. Le sue immagini raccolgono una quantità infinita ed importante di “like” che non possono assolutamente passare inosservate. Stesso discorso vale anche per i commenti che fioccano sul suo post. Sono solamente approvazioni, d’altronde non potrebbe essere altrimenti. Quello che vedrete, davvero, è un qualcosa che non sta né in cielo e né in terra. Un primo piano in cui si vede, in bella evidenza, oltre al suo straordinario fisico anche il perizoma che veramente meriterebbe un articolo a parte. Adesso, però, bando alle ciance visto che stiamo arrivati al momento in cui tutti quanti voi stavate aspettando.

Elisa De Panicis, fisico incredibile: l’occhio cade proprio lì – FOTO

Che mondo sarebbe senza Elisa De Panicis? In realtà non lo sappiamo e non lo vogliamo neanche immaginare visto che da quando l’abbiamo vista per la prima volta è entrata di prepotenza nei nostri cuori e non è più uscita.

Una foto che non ha assolutamente bisogno di essere commentata ma osservata davvero con grande attenzione. Fisico eccezionale, perizoma decisamente “top” e poi…niente altro visto che (almeno noi) siamo rimasti completamente paralizzati.