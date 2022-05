10 milioni e colpo Milan: Pioli avrà il suo pupillo

Calciomercato Milan, a quanto pare per accontentare le richieste di Stefano Pioli basterebbe spendere dieci milioni di euro nella prossima sessione estiva. Ovviamente solamente per un calciatore, ci mancherebbe altro

La volontà del manager romagnolo è quella di rinforzare, ulteriormente, quel reparto che vedrà l’addio di qualche calciatore. L’intenzione è quella, senza dubbio, di fare in modo di rimpiazzare quanto prima quel buco che verrà inevitabilmente lasciato dalla sua partenza. Non solo: il suo obiettivo è quello di pescare in Serie A. Il motivo è molto semplice: non vuole perdere tempo nel farlo ambientare. Se conosce il campionato meglio ancora.

Milan, Pioli chiede rinforzi: richiesta accolta

Stefano Pioli si sta godendo queste settimane da allenatore campione di Italia. Una bellissima sensazione senza alcun dubbio, anche se c’è subito voglia di ripartire e di fare decisamente meglio. Con la vittoria dello scudetto che mancava da ben undici anni adesso i tifosi sognano anche qualcosa in più. Come ad esempio andare avanti nella prossima edizione della Champions League, una competizione che in passato ha fatto sorridere i supporters rossoneri che l’hanno sollevata al cielo un paio di volte. Per farlo, però, sanno benissimo che il club deve fare investimenti importanti nel prossimo calciomercato estivo. Lo sa bene anche lo stesso allenatore che ha fatto una richiesta ben precisa alla sua dirigenza. L’obiettivo è quello di acquistare il calciatore che conosce molto bene il campionato e che non abbia problemi ad inserirsi nel campionato e soprattutto nel suo schema di gioco. A quanto pare il nome c’è ed, inevitabilmente, anche il cognome. Come riportato nel titolo servono “solamente” 10 milioni di euro per acquistare il suo cartellino. Sicuramente non pochi, ci mancherebbe altro, ma con i costi di oggi sembra davvero “poco”.

Milan, si bussa in casa Roma per il big in uscita: le ultime

Che Jordan Veretout sia stato inserito nella lista dei cedibili questo non è affatto un mistero. Che la sua presenza non sia più gradita (insieme a quella della compagna) da parte dei sostenitori giallorossi nemmeno. L’avventura del centrocampista francese è arrivata al termine.

In questa stagione è stato impiegato molto spesso da Mourinho, ma il più delle volte partiva dalla panchina visto che gli venivano preferiti altri suoi compagni di squadra. Come riporta il quotidiano ‘Il Tempo‘ la trattativa può iniziare e decollare: non è da escludere che i due club possano incontrarsi quanto prima per parlare dell’ex Aston Villa e Fiorentina.