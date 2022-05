Appuntamento a Casa Milan per dirsi addio: il difensore saluta

In attesa di sbloccare il mercato in entrata il Milan lavora sulle uscite: il difensore saluta, arrivano molte richieste a Maldini.

Le vicende di casa Milan potrebbero finalmente lasciare sereni i tifosi. La situazione sembra ormai evidente, e tutto sarà deciso dalla possibilità del club di investire.

Il mancato rinnovo di Maldini e Massara è tutto nelle indicazioni che arriveranno in chiave mercato. La bandiera rossonera ha chiarito che l’obiettivo è compiere un altro importante passo in avanti. Nelle sue idee c’è la necessità di mettere sotto contratto calciatori di valore, elementi esperti, che chiaramente comporteranno spese più ingenti sul mercato.

Senza queste garanzie il legame potrebbe quindi chiudersi, ma da Milano arrivano indicazioni sulla possibilità di una apertura in tal senso. Resta anche da sciogliere il nodo dell’offerta per il club, e proprio per questo motivo le trattative in entrata sono al momento bloccate. Renato Sanches è vicinissimo, Origi un colpo già fatto, ma il rischio è di perdere Botman, che aspetta i rossoneri ma incassa offerte dalle cifre astronomiche da parte del Newcastle. Tutto dovrà risolversi in poche ore, ma prima si lavorerà sulle cessioni, e in tal senso una sembra praticamente fatta.

Milan, cessione decisa: andrà via in prestito

Botman arriva, in due partono. In attesa di chiudere la trattativa per garantire a Pioli un centrale di alto profilo, e dei saluti di Romagnoli, il Milan concederà a Matteo Gabbia la possibilità di andare a giocare altrove. Il calciatore è molto stimato, ma ha bisogno di continuità che con Tomori, Kalulu, e magari anche l’olandese, di sicuro non avrebbe con la casacca rossonera.

Diversi club si sono quindi già messi in fila, e il calciatore dovrà solo scegliere la piazza più gradita o comunque il progetto che potrebbe dargli più continuità. Una offerta imminente potrebbe arrivare dalla Sampdoria, decisa a rinnovare con nuove pedine il pacchetto arretrato. Ci sarebbe anche la Salernitana pronta a sondare il terreno, ma altre due squadre starebbero facendo sul serio.

Il Torino dovrà sostituire Bremer e riflette sul centrale rossonero, e anche il Lecce, neopromosso, sarebbe interessato. Nelle prossime ore potrebbe però farsi avanti anche il Monza. La promozione in Serie A dovrà essere seguita da innesti di calciatori esperti, e nonostante la giovane età, Gabbia potrebbe essere perfetto e soprattutto adatto ad un progetto ambizioso.