Milan, il terremoto è totale: senza Maldini via tre big

Milan, il terremoto è servito. Purtroppo questa non si tratta affatto di una bella notizia per i tifosi rossoneri che sono rimasti molto preoccupati per quanto riguarda le ultime parole rilasciate dal direttore tecnico del club, Paolo Maldini

Le dichiarazioni di quest’ultimo stanno facendo molto rumore. In una intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha messo in dubbio la sua permanenza nel club rossonero. Motivo? Il fondo Elliott ed anche Gazidis non hanno chiamato né lui e nemmeno Massara per quanto riguarda un possibile rinnovo (ricordiamo che entrami sono in scadenza di contratto). Senza “nero su bianco” tre calciatori sono pronti a lasciare la squadra a breve.

Milan, senza Maldini in tre pronti con le valigie

Le parole di Paolo Maldini fanno molto rumore e suonano proprio come un campanello d’allarme. I tifosi della squadra campione di Italia stanno per passare dalla gioia della vittoria dello scudetto fino ad arrivare al terrore di poter perdere alcuni elementi fondamentali della squadra. Ancora da chiarire la posizione del fondo Elliott in merito a questa vicenda visto che, a detta del direttore tecnico, non sono stati fatti assolutamente passi in avanti. Una cosa che ha mandato su tutte le furie la bandiera rossonera che, a questo punto, sta valutando anche un possibile addio. I supporters sanno benissimo che, buona parte della vittoria del campionato, è dovuta alle conoscenze e allo straordinario lavoro da parte sua. Tutto questo, però, potrebbe essere messo in un cassetto e chiuso a chiave se non verranno rispettati alcuni accordi presi in precedenza e che, a quanto pare, non sono stati mantenuti. In caso di un suo addio sono in tre pronti a fare le valigie.

Milan, con l’addio di Maldini tre calciatori pronti ad andare via

Tutto dipenderà da Maldini e dal fondo Elliott, sembra strano ma è assolutamente così. In tre sono pronti ad andare via. Il primo sarebbe Alessandro Florenzi: fortemente voluto dal dt, il calciatore potrebbe non essere riscattato alla fine del mese di giugno e tornerà alla Roma.

Non è finita qui visto che c’è anche la situazione che riguarda il futuro di Zlatan Ibrahimovic. In questo caso, però, il centravanti svedese ha appena subito un intervento chirurgico importante e che potrebbe condizionare non poco la sua avventura con la maglia del ‘Diavolo‘. Il suo contratto non potrebbe essere rinnovato.

Infine Rafael Leao: l’esterno d’attacco portoghese piace a moltissimi club ed è pronto ad ascoltare le numerose offerte che arriveranno.