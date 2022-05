Valentina Fradegrada bollente alle Maldive: il bikini non la contiene

Una esplosione di commenti per foto da urlo: Valentina Fradegrada illumina la scena alle Maldive con scatti da restare a bocca aperta.

Una pagina social che sfiora i 3 milioni e mezzo di followers e un successo sempre in crescita. Valentina Fradegrada, sorriso magnetico e fisico da urlo, conquista sempre il suo pubblico con foto pazzesche.

Dai blog ai social, passando per la moda, la splendida bergamasca è un vulcano di progetti. Fra linee di bikini, consigli e progetti musicali, il pubblico ha sempre apprezzato le sue intuizioni, ma soprattutto un fascino incredibile. Mora, fisico pazzesco e forme esplosive, dalle pagine social la Fradegrada mostra spesso un “lato” che i followers apprezzano molto.

Anche Kevin Prince Boateng, ex calciatore del Milan, è rimasto folgorato dal suo fascino. La loro storia d’amore procede a gonfie vele e i due non si separano mai. Mostrano spesso le foto dei momenti di relax, spesso concedendo qualcosa di più ai fan, sempre pronti a curiosare nel loro rapporto.

Ciò che manda in tilt una pagian social da3,3 milioni di followers sono però gli scatti della Fradegrada. Spesso i bikini minuscoli e le pose regalano scollature pazzesche che non passano inosservate. Come nel caso dell’ultima galleria dalle Maldive.

Valentina Fradegrada illumina la scena alle Maldive

Dieci scatti, alcuni in compagnia di Boateng, altri con primi piani incredibili. La Fradegrada racconta la sua vacanza alle Maldive e lascia tutti a bocca aperta. Dall’abito coloratissimo con la scollatura vertiginosa, ai bikini strettissimi che lasciano intravedere qualcosa in più, la splendida influencer e modella fa letteralmente esplodere la gioia dei fan.

I commenti si moltiplicano, e gli scatti in effetti regalano emozioni al pubblico maschile, letteralmente conquistato dal fascino della bergamasca. Uno su tutti però si trasforma in un boom in cui commentano proprio tutti. Boateng e La Fradegrada si mostrano coperti solo dall’asciugamano, e la galleria di infiamma.

Arrivano anche le risposte da altre bellissime donne dello spettacolo. Da Ines Trocchia a Francesca Brambilla, i complimenti sono tantissimi. Poi arriva la risposta di Boateng che è un inno all’amore. “Perfection” le scrive l’ex Milan, con una valanga di cuori. Il loro legame va a gonfie vele, e per molti followers Kevin Prince e la Fradegrada sono fra le coppie più belle dello spettacolo. L’ultima galleria in effetti evidenzia l’affiatamento di due personaggi molto famosi, e soprattutto molto amati.