Il perizoma di Carolina Stramare è ipnotico: al mare oscura il panorama

Carolina Stramare, così come il resto delle sue colleghe, ha deciso di anticipare le vacanze estive con degli scatti davvero niente male e che non possono assolutamente passare inosservate. Un vero e proprio spettacolo della natura

A dire il vero il titolo non è affatto ingannevole: tutti quanti noi siamo rimasti decisamente a bocca aperta e non sapevamo proprio come comportarci dopo che abbiamo visto la sua opera d’arte a dir poco favolosa. E’ anche vero che non si tratta affatto della prima volta che la nostra Carolina ci sorprende, ma in questo scatto si vede tutto il suo fantastico repertorio che veramente non ha bisogno di essere commentato. Semplicemente il top.

Carolina Stramare, voglia d’estate che si avvicina

Approfittando di queste bellissime giornate di sole le donne, della nostra speciale rubrica, fanno vedere ai propri follower i loro fantastici repertorio. Tra queste spunta anche Carolina Stramare che, oramai, è diventata una vera e propria conferma. Per chi non la conoscesse (anche se dubitiamo fortemente) parliamo dell’ex Miss Italia che, da quanto ha vinto il concorso di bellezza, è decisamente entrata nei nostri cuori. Da quanto l’abbiamo vista nel piccolo schermo la nostra vita è decisamente cambiata. Ovviamente in positivo, ci mancherebbe atro. Fino a pochi mesi fa si parlava addirittura di un clamoroso flirt con l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Conferme vere e proprie di questa relazione non ci sono mai state. L’unica cosa certa è che tra i due c’è stato più di un “like” che ha fatto insospettire gli amanti del gossip, ma (come riportato in precedenza) di un qualcosa di ufficiale nemmeno l’ombra. Adesso, però, ci spostiamo decisamente su altro e ci concentriamo proprio su quello per cui siete qui. Vi diciamo solamente una cosa: mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare e fidatevi, ne varrà davvero la pena.

Carolina Stramare, perizoma da infarto: fisico incredibile – FOTO

Questa foto non ha bisogno di alcun tipo di commento. E’ anche vero che abbiamo scelto una immagine in cui il suo volto non si vede. Vi chiediamo umilmente scusa, ma ci facciamo immediatamente perdonare con la presenza del suo fisico che definire perfetto è assolutamente troppo poco.

Il perizoma meriterebbe un articolo a parte. Il suo lato ‘A’ è semplicemente esplosivo. Niente da aggiungere, bisogna solamente continuare a farle i migliori complimenti. Una bellezza infinita, sempre così Carolina!