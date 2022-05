Ha preso casa a Milano: è fatta con l’Inter, i tifosi sognano

L’Inter ha tutta l’intenzione di lanciare il guanto di sfida al Milan nella prossima stagione. I nerazzurri stanno lavorando sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima annata. Beppe Marotta sta lavorando a diverse operazioni. Una di queste sembra abbastanza avanzata. Il giocatore, infatti, sembra aver preso già casa a Milano.

Una pausa per resettare. Sarà questo il significato che l‘Inter darà alla stagione estiva che separa il campionato appena concluso da quello che comincerà il prossimo 13 Agosto. Sarà un periodo di tempo molto delicato per l’Inter che, in un certo senso, deve apportare alcuni miglioramenti alla rosa. I vicecampioni d’Italia sono già al lavoro in questo senso. Un mercato importante e delicato in vista di una stagione molto particolare che presenterà sfide determinanti in una finestra temporale molto ristretta.

Ripartire da Inzaghi

L’Inter nel prossimo campionato ripartirà da Simone Inzaghi. La continuità tecnica è un vantaggio non indifferente. Una “dote”, se la si vuole chiamare così”, che non è stato possibili “sfoggiare” nella scorsa stagione a causa dell’addio di Antonio Conte. Con la riconferma dell’allenatore, che ha regalato alla causa nerazzurra due trofei in questa stagione, diventa anche più semplice, per la società nerazzurra, fare mercato. Gli obiettivi sono piuttosto chiari, ma potrebbero variare qualora dovessero esserci delle uscite. Al momento, però, l’unica partenza è quella di Ivan Perisic, una cessione che era stata, comunque preventivata viste le difficoltà per il rinnovo contrattuale. Da poche ore, infatti, il giocatore è stato annunciato dal Tottenham. Perisic, torna, così, alla corte di Antonio Conte. Per un parametro zero che va via, un parametro zero che arriva. Infatti, da febbraio l’Inter ha messo sotto contratto Onana che sarà il nuovo portiere nerazzurro.

Inter, passi avanti per Dybala: presa casa a Milano

Il vero tormentone del mercato nerazzurro è la trattativa che vede coinvolta l‘Inter con Paulo Dybala. L’ex numero 10 juventino è un obiettivo reale della squadra di Inzaghi. A confermarlo è stato Beppe Marotta pochi giorni fa. Dichiarazioni, quelle dell’AD interista che portano a pensare che il colpo potrebbe essere portato in porto. L’affare, però, sembra essere ancora lontano da una conclusione. C’è ancora qualche dettaglio da tenere conto e da valutare. Ad ogni modo sono stati fatti diversi passi avanti. Secondo il Corriere della Sera, l’Inter ha offerto alla joya un contratto da 7 milioni per i prossimi 4 anni. Sempre secondo il quotidiano, Dybala avrebbe già preso casa a Milano.