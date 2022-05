Sfilata piccante per Melissa Satta: gambe e tacchi bollenti – VIDEO

Melissa Satta sfila innanzi agli studi di Sky Sport. la modella sarda ha festeggiato l’ultima puntata di “Goal Deejay” con un video da capogiro. L’ex velina, così facendo, ha scatenato le numerosissime reazioni dei fan. Tantissimi i “mi piace” e i “likes” arrivati.

La stagione televisiva che sta giungendo al termine ha segnato anche il ritorno sul piccolo schermo di Melissa Satta. L’ex velina ha avuto modo di confrontarsi con la sfida che le ha lanciato Sky Sport. Ad Agosto la sarda è stata annunciata dalla TV della piattaforma satellitare quale nuovo volto della redazione sportiva. Da allora ha fatto compagnia a Fabio Caressa al timone di “Sky Calcio Club“. Questo, però, non è l0unico impegno televisivo. Infatti, la Satta ha condotto anche la trasmissione “Goal Deejay“.

Non solo televisione: che spettacolo su Instagram!

Melissa Satta è stata una delle veline maggiormente amate. L’esperienza a “Striscia la Notizia” ha rappresentato la prima esperienza televisiva della modella sarda. Successivamente ha avuto modo di confrontarsi con altri impegni sul piccolo schermo. Nella maggior parte dei casi, però, la Satta ha avuto modo di presenziare in alcuni salottini sportivi. Posti, nei quali la modella non si è mai trovata a disagio vista la sua grande passione per il calcio. Da qualche tempo ha cominciato ad adoperare anche Instagram. Sulla nota piattaforma social, la nota velina è seguitissima. Sono, infatti, 4,6 milioni di fan che costituiscono il seguito della sarda. Un numero molto elevato che continuerà, comunque, a lievitare nelle prossime settimane come già avvenuto nei mesi scorsi.

Melissa Satta, un vestitino in pizzo

Melissa Satta utilizza molto Instagram. La velina usa la piattaforma molto spesso. È facile trovare un nuovo post ogni giorno, qualcosa che sia una foto o un video. Ultimamente sul feed della Satta è facile trovare numerosi video o reel che la raffigurano con gli outfit che sceglie per andare in diretta. Questo è stato un must per tutta la stagione. In effetti si potrebbe dire, quasi, che gli abbonati a Sky attendessero più i post di Melissa Satta che i programmi della piattaforma satellitare. Nell’ultimo video postato qualche ora fa è possibile ammirare Melissa Satta sfilare innanzi alla sede di Sky. L’ex velina indossa un vestito trasparente di colore bianco che presenta alcuni dettagli in pizzo. Nel filmato, che ha attirato tantissimi commenti, Melissa Satta si muove in maniera sensuale.