Michela Quattrociocche esplosiva: il mini bikini non la contiene

Michela Quattrociocche regala una foto unica ai fans: l’eleganza si mixa ad un fisico esplosivo e ad un volto che conquista tutti.

Una passione enorme per la recitazione, e un volto che le ha consentito d alimentare il sogno di diventare famosa.

Michela Quattrociocche ci è riuscita fin da giovanissima. I primi scatti, i concorsi, i lavori nel mondo della moda, folgorato da un fascino incredibile. L’opportunità più importante è arrivata dal mondo del cinema, in cui l’attrice romana ha mostrato il frutto dei suoi studi e una bellezza unica.

Moccia le ha affidato un compito da protagonista in “Scusa se ti chiamo amore”, che le ha dato una notorietà di grandissimo livello. La sua interpretazione, in una pellicola che ha fatto registrare boom di incassi al botteghino, ha svelato all’Italia una giovanissima attrice, preparata, convincente, soprattutto incantevole. Da quel momento la sua popolarità ha raggiunto registi e pubblico, e dal film al fianco di Raoul Bova, fino al sequel e ad altri lavori in ambito del cinema, in pochi anni è stato boom di chiamate.

Michela Quattrociocche: il bikini esplosivo la rende magnetica per i fan

La sua carriera ha subito una frenata che l’attrice ha voluto fortemente. La Quattrociocche si è infatti dedicata alla famiglia, e la nascita delle figlie ha cambiato la vita di una donna molto legata alle origini e alle splendide Aurora e Diamante. Il mondo del gossip ha infatti provato a raccontare tutto della sua vita privata. Anche la splendida storia d’amore con Alberto Aquilani, poi naufragata.

Quella interpretazione da giovanissima però è rimasta negli occhi del pubblico, che anche dopo che la Quattrociocche si è distaccata dal mondo del cinema non ha mai smesso di seguirla. lo testimoniano le reazioni nella sua pagina Instagram da mezzo milione di followers.

All’attrice infatti arrivano valanghe di commenti per gli splendidi scatti. Il suo volto magnetico, un fisico allenatissimo e un fascino molto apprezzato la rendono icona di stile. Il resto lo fanno gli splendidi look, e i bikini che l’attrice ha mostrato godendosi il tepore di questi giorni. L’ultimo scatto in bianco e nero è infatti una gioia per i fan. Costume stretto, un sorriso che esplode, e forme incantevoli per una donna bellissima che il pubblico italiano non ha mai smesso di seguire.