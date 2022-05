Milan, nel caos c’è il primo colpo: ecco le visite mediche

Calciomercato Milan, la situazione che sta vivendo la società non è assolutamente delle migliori. Sembrava che fosse tutto “rose e fiori” dopo la vittoria dello scudetto, ma l’imprevisto è decisamente dietro l’angolo. Il motivo è chiaro

Ovviamente si continua a parlare del duro sfogo che ha avuto il personaggio inquadrato in foto, ovvero Paolo Maldini. Il direttore tecnico non ha per nulla digerito il comportamento che il fondo proprietario Elliot ed anche l’amministratore delegato Ivan Gazidis stanno avendo nei suoi confronti ed anche in quelli del direttore sportivo del club, Frederic Massara. I due potrebbero andare via alla fine del loro contratto (scadenza 30 giugno).

Milan, dall’inferno alla prima gioia di mercato

Decisamente non ci voleva, una situazione che i tifosi rossoneri avrebbero fatto volentieri a meno. La vittoria del campionato dopo undici anni dall’ultima volta è stato messo, inevitabilmente, in secondo piano per via di quello che sta accadendo all’interno della società. La situazione nel club non è affatto delle migliori per via delle dichiarazioni di Maldini che sono state un vero e proprio “terremoto”. Non si conosce ancora il suo futuro e quello di Massara. Per il momento pare essere molto lontano dal ‘Diavolo’. Sarebbe un addio clamoroso ed una “sconfitta” per lo stesso ex capitano e bandiera rossonera del club che ha dato tutto se stesso per il Milan. Lo ha dimostrato come calciatore e ancor di più come dirigente. La sua avventura potrebbe terminare. In questo “inferno”, però, si apre uno spiraglio di sole. Si tratta del possibile primo colpo di calciomercato che la società sta per annunciare. Mancano solamente le visite mediche di rito, ma a quanto pare è tutto fatto per il suo trasferimento.

Milan, a breve visite mediche per Origi: primo colpo estivo

Divock Origi si appresta a diventare il nuovo centravanti del Milan. Con molta probabilità (anche se non ci sono praticamente dubbi su questo) prenderà il posto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è pronto a dire addio al club: le sue condizioni fisiche non sono per nulla delle migliori, tanto è vero che il suo ritorno in campo è previsto per il mese di gennaio del prossimo anno.

Non solo: il suo contratto è in scadenza e difficilmente verrà rinnovato. Il campione del mondo belga è pronto ad iniziare una nuova avventura: dai ‘Reds’ del Liverpool ai ‘rossoneri’ del Milan, pronti ad accogliere l’eroe della finale di Champions del 2019. A breve ci saranno le visite mediche di rito per lui e poi l’annuncio ufficiale.