Elodie, festa bollente: spacco vertiginoso e tacchi da urlo

Un successo clamoroso, una recente apparizione sul palco fra il delirio del pubblico e una foto pazzesca: Elodie non sbaglia un colpo.

Dal palco di Verona e da Milano il fascino e il talento di Elodie ha conquistato proprio tutti. Abiti splendidi, una voca apprezzatissima e in grado di regalare emozioni, poi ancora duetti incredibili con star della musica che hanno mandato in delirio i presenti e il web.

Il momento che sta vivendo la star della musica italiana è incredibile. Hit di successo, collaborazioni che fanno registrare grandi numeri, e anche chiamate dal mondo della moda, letteralmente conquistato da un fascino particolare. Il tutto è iniziato con i concorsi, e con quella partecipazione ad Amici che in poche settimane si era già trasformata in una valanga di consensi.

La sua voce è infatti forte e la sua bravura le consente di spaziare in diversi generi sempre con lo stesso successo. Il resto lo fa la sua bellezza. Fisico da modella, volto incantevole, una eleganza naturale che ha chiaramente attirato le attenzioni della moda. Sono tanti infatti i progetti che le vengono proposti, e la cantante racconta tutto su una pagina Instagram in cui non mancano gli scatti in grado di far battere il cuore ai followers.

Elodie lascia a bocca aperta: che scatti sui social

Lo sfondo del Duomo di Milano, le treccine e un look con gonna cortissima, stivali molto alti e top da vera star. Elodie lo è a tutti gli effetti e sono i numeri a dare al dimensione di quanto in pochi anni sia riuscita a prendersi un posto d’onore nel mondo della musica e non solo.

Sono circa 3 milioni i suoi followers su Instagram e non sono solo conquistati dalle sue doti canore, ma anche ammaliati da un fascino incredibile. Anche l’ultima galleria ha infatti incassato un boom di commenti. L’abito nero la rende ancora più sensuale, e il profondo spacco mostra un fisico allenatissimo per festeggiare l’ennesimo traguardo.

A ridosso del lancio del nuovo singolo Tribale, Elodie registra e festeggia infatti il disco di platino per Bagno a Mezzanotte. La sua hit è diventata infatti virale, grazie anche ad un video in cui la splendida artista balla e inchioda allo schermo i fan. L’ennesimo traguardo per una donna travolgente, che dalla musica sta avendo continui riconoscimenti e si gode l’amore incondizionato dei fans, sempre pronti a ribadire il loro affetto.