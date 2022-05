La Juve ha necessità di cedere e incassa dal Besiktas l’offerta giusta: l’attaccante potrebbe già salutate.

Il mercato in casa Juve è già stato tracciato, e con gli addii e Bernardeschi e Dybala è entrato nel vivo. Cessioni difficili da digerire, soprattutto quella della Joya, che a quanto pare però potrebbe essere ben rimpiazzata.

Allegri ha infatti deciso di virare sul 4-3-3, e in tal senso l’interesse per Di Maria e il sondaggio per Kostic sono chiare indicazioni sulla volontà di completare un reparto in cui Vlahovic e Chiesa saranno inamovibili. Allegri ha quindi le idee chiare. Il tecnico vorrebbe almeno 3 esterni offensivi e due attaccanti centrali. Uno è l’ex della Fiorentina, l’altro potrebbe arrivare dal mercato o essere scelto fra i calciatori già in rosa.

Un altro dato sembra inoltre chiaro. Per molti protagonisti del club non ci sarà spazio, e nella lista cessioni, già molto ampia, entra un altro elemento che potrebbe rappresentare un ottima operazione in uscita. Il valore del calciatore non si discute, e i numeri gli fanno ragione. La proposta in arrivò però è allettante, e di sarebbe scatenata una vera e propria asta con una offerta già convincente. Arriva dal Besiktas, deciso a chiudere subito per bruciare la concorrenza che bussa con forza alla Juventus.

Besiktas in pressing sulla Juve: pronto l’assalto al bomber, ma che concorrenza!

Diciannove reti, capocannoniere in Austria e soprattutto in gol con una regolarità impressionate. Giacomo Vrioni è in maniera inaspettata uno dei calciactori per cui la Juventus incassa continue chiamate e offerte convincenti. La sua stagione in prestito al WSG Tirol è stata un successo.

Reti a grappoli, assist, una presenza costante per un calciatore che sa fare reparto da solo. Inevitabile quindi un boom di richieste. Il Besiktas fa sul serio, sarebbe disposto a spendere i 5 milioni chiesti per chiudere l’affare, ma potrebbe scatenarsi anche un’asta per il centravanti.

Dalla Spagna parlano infatti di un forte interessamento da parte del Getafe, mentre in Belgio diversi club potrebbero farsi avanti, ma l’Anderlecht sembra in netto vantaggio. Ecco quindi che la Juve riflette. Un altro prestito non sarebbe una soluzione convincente per un attaccante che ha dimostrato di essere pronto. Resta quindi un solo dubbio. Lasciarlo in rosa a disposizione di Allegri come vice Vlahovic o cedere alle proposte di mercato? A breve potrebbe arrivare una risposta, ma intanto il Besiktas si fa avanti, anche in maniera molto convincente.