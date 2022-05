Guendalina Tavassi: “Mi è mancato più del cibo”, rivelazione post Isola

Guendalina Tavassi, negli ultimi giorni, ha deciso di non continuare la sua avventura all’Isola dei Famosi. Insieme a lei altri naufraghi che hanno deciso di abbandonare il gioco per altri motivi. Quello che riguarda l’ex gieffina è diverso

In primis si era parlato di problemi di salute. Tanto è vero che la nativa di Roma è stata vista da un personale sanitario del paese che ha confermato quello che tutti ben speravano: nulla di grave. Anche il suo compagno, Federico Perna, ha tranquillizzato tutti sui social network. Adesso, però, è ritornata a gestire il suo account e lo ha fatto nel migliore dei modi con una rivelazione a dir poco scottante. Guardare per credere – FOTO

Guendalina Tavassi, ritorno di fuoco in Italia

L’abbiamo supportata in questa sua avventura in Honduras, ma alla fine il suo desiderio di arrivare in finale non si è verificato. Secondo quanto riportano più fonti pare che l’ex concorrente del ‘Grande Fratello‘ abbia deciso, di sua spontanea volontà, di non prolungare ulteriormente (di un mese e mezzo) il contratto con il programma e con Mediaset. Il 23 maggio ha preso la decisione di salutare e lasciare tutti. Il motivo è stato subito svelato. A quanto pare, proprio in quella data, si doveva verificare la finale del reality show. Visto gli ottimi successi ottenuti in queste settimane la rete ha deciso di prolungare ulteriormente il programma ancora per un altro po’ per la gioia del pubblico. Guendalina Tavassi, invece, ha deciso di non andare oltre e di ritornare in Italia. Per la gioia del suo fidanzato, Federico Perna, ed anche dei follower che la seguono su Instagram con molto interesse. Il suo staff si è comportato nel migliore dei modi con il suo account: lo hanno gestito nel migliore dei modi quando è stata assente. Adesso, però, ha aggiunto oltre alla sua rivelazione anche una foto a dir poco provocante.

Guendalina Tavassi, selfie incantevole: che rivelazione – FOTO

“Finalmente nuova. Non potete capire quanto mi siano mancati trucco e capelli Sull’isola! Forse più del cibo. Comunque mi ripresento… Ciao a tutti sono Guendalina Tavassi ed il mio punto di forza è la semplicità“. Finalmente la 36enne è ritornata più in forma che mai.

Dopo poco più di una settimana ha ripreso anche qualche chilo, ma la sua forma rimane sempre strabiliante. Il selfie non può passare inosservato: continua ad essere uno spettacolo, proprio come quando l’abbiamo vista sul piccolo schermo la prima volta.