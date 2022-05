Come un anno fa: addio Milan e ‘tradimento’, un altro big all’Inter

Proprio come lo scorso anno: si sta per verificare quello che i tifosi rossoneri hanno vissuto come un vero e proprio incubo. Anche se il finale di stagione ha dato ragione al ‘Diavolo’ che ha vinto lo scudetto all’ultima giornata di Serie A

Ovviamente ci stiamo riferendo allo sgarbo messo in atto da parte dell’Inter nei confronti dei cugini rossoneri quando hanno prelevato, a parametro zero, Hakan Calhanoglu. Tanto è vero che il fantasista turco è stato oggetto di critiche e sfottò da parte dei suoi ex tifosi che non hanno mai perdonato la sua scelta di entrare a far parte nella rosa dei nerazzurri. Uno sgarbo che, a fine dei conti, non si è rivelato assolutamente decisivo in campionato.

Inter, si cerca il colpo “2.0” dal Milan: le ultime

Se la sono giocata davvero fino all’ultima giornata. Non si sono risparmiate neanche un colpo, ma alla fine ha vinto la più forte. Stiamo parlando del Milan che, rivoluzionando gran parte della rosa, è salita sul tetto più alto ed è ritornato ad essere campione di Italia undici anni dopo l’ultima volta. Un successo firmato, senza alcun dubbio, Stefano Pioli che ha saputo ben rimpiazzare le partenze di calciatori importanti come Gianluigi Donnarumma e soprattutto Hakan Calhanoglu. Il trasferimento del turco non è mai stato digerito dai sostenitori del ‘Diavolo‘. D’Altronde non potrebbe essere altrimenti visto che difficilmente un passaggio da una squadra rivale all’altra viene affrontato come un qualcosa di “passeggero”. L’incubo per i tifosi del Milan, però, non è affatto finito qui visto che nella prossima sessione estiva (che si aprirà tra qualche settimana) la dirigenza della ‘Beneamata’ tenterà un nuovo colpo “2.0”. Anzi, un altro parametro zero.

Inter, altro parametro zero dal Milan: occhi su Romagnoli

Alessio Romagnoli lascerà il Milan. Questa non è affatto una notizia visto che se ne sta parlando già da un bel po’ di tempo. In molti danno, come cosa fatta, il suo passaggio alla squadra del cuore: la Lazio. Proprio il calciatore ci ha tenuto a smentire categoricamente questo trasferimento visto che non c’è niente di vero.

Ed è per questo motivo che l’Inter sta tentando di fare un altro colpaccio dai cugini mettendo nel mirino proprio il capitano che, in questa stagione, ha avuto spazio solamente nella seconda metà del campionato. I supporters difficilmente riusciranno a digerire anche questo tradimento, ma la volontà di Inzaghi è quella di rinforzare il reparto difensivo con il suo arrivo.