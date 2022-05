Lucia Javorcekova tutta nuda, il vestito è solo un velo

Lucia Javorcekova come non l’avete mai vista prima ad ora: il vestito che indossa sembra completamente invisibile ed è ricoperta da un semplice velo. Uno spettacolo della natura, non potrebbe essere altrimenti

Anche perché questo suo “look” mette in risalto il suo straordinario fisico a dir poco perfetto. Non solo: mette in bella evidenza tutto il suo magnifico repertorio, un lato ‘A’ che non può essere assolutamente messo da parte. Quando si parla di lei il social network Instagram va completamente in tilt. Il motivo è molto chiaro, basta guardarlo con estrema attenzione e non perdersi nessun dettaglio: visionare per credere – FOTO

Lucia Javorcekova, una venere con il velo

I follower sono rimasti decisamente senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti quando la protagonista in questione è la splendida modella. La classe ’90 continua a far parlare di sé (ovviamente in positivo, ci mancherebbe altro). La nativa di Bratislava ha pubblicato un post che sta raccogliendo un grandissimo successo sul suo account ufficiale. Una pioggia di “like” infinita da parte dei suoi seguaci che non hanno potuto fare altro che rimanere fermi immobili dinanzi a così tanta bellezza. Non si tratta affatto della prima volta che ci regala emozioni del genere, ma in questa occasione ha decisamente esagerato. per la gioia di tutti noi, sia chiaro. Colpisce molto la sua didascalia: “Tardé en reencontrarme, yo lo sé demasiado bien; lo que tú no sabes es que para hacerlo

tuve que volver a nacer, y para volver a nacer, primero tuve que morir“, ovvero “Mi ci è voluto un po’ per incontrarmi di nuovo Lo so troppo bene; quello che non sai è quello di farlo dovevo rinascere e per rinascere, Prima dovevo morire”. In molti non lo avranno neanche notato visto che erano concentrati su ben altro.

Lucia Javorcekova, un lato ‘A’ da incanto – FOTO

Ed ecco a voi la splendida Lucia in tutta la sua straordinaria bellezza. Un fisico che definire perfetto è assolutamente troppo poco. Tutti noi dobbiamo alzarci solamente in piedi ed applaudire il suo post che sta raccogliendo un gran numero di “cuoricini”.

In questi casi le parole non servono affatto, ma solamente gli occhi, l’unico strumento che bisogna utilizzare. Quando si parla di lei siamo completamente su un’altra dimensione. Un vero e proprio spettacolo, c’è poco da dire: in attesa di altre sue nuove foto ci consoliamo con questa che merita davvero tanto.