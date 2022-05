Paola Di Benedetto, costume troppo stretto: il lato A straborda

Una foto pazzesca per una donna amatissima dagli italiani: Paola Di Benedetto è un uragano e manda i social in tilt.

Parlare della sua bellezza sarebbe riduttivo. Paola Di Benedetto in pochi anni ha scalato le classifiche di gradimento degli italiani, mostrando qualità incredibili sul piccolo schermo.

La splendida vicentina, durante i suoi brillanti studi scolastici, ha fatto incetta di premi nei concorsi di bellezza, coltivando anche il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato poi a lavorare come modella e conduttrice tv nelle reti locali fino al boom inevitabile. Dai videoclip alle presenze in tv, il ruolo da “Madre Natura” l’ha fatta conoscere agli italiani che si sono innamorati di lei.

Poi la presenza a Colorado, all’Isola dei Famosi, e ancora al Grande Fratello, in una edizione che ha dominato. La sua vittoria è arrivata al termine di un programma in cui ha mostrato il suo fascino, ma anche un carattere deciso che ha fatto colpo sui telespettatori.

I programmi per lei si sono moltiplicati e gli appassionati del piccolo schermo la seguono sempre. Il suo volto attraente, e una capacità di raccontare tutto in maniera veloce e precisa, le hanno regalato una notorietà che dai salotti tv, ai programmi di musica, le ha garantito frequenti lavori e solo giudizi positivi.

Paola di Benedetto è pazzesca in bikini

Inevitabile per lei un successo clamoroso anche sui social network. Paola di Benedetto posta le collaborazioni nel mondo della moda, i video, le istantanee dei programmi brillantemente condotti, e momenti di relax in cui emerge la sua sensualità. Forme prosperose, fisico allenatissimo, sorriso impeccabile e sguardo intenso le hanno garantito scatti da urlo e valanghe di commenti.

La sua pagina Instagram ha infatti un milione e 700mila followers. Una cifra importantissima per una donna molto ricercata nel mondo dello spettacolo. Anche in radio le hanno affidato un programma di successo, ma fra i tanti riconoscimenti, quello più clamoroso arriva direttamente nelle foto regalate ai fans.

L’ultima galleria è infatti pazzesca. Tre scatti in bikini in barca, con uno splendido sfondo ma una protagonista molto apprezzata. Paola Di Benedetto mostra un fisico impeccabile e i followers apprezzano le sue forme e un volto che è entrato nelle case degli italiani per una carriera che non conosce battute d’arresto.