Guendalina Tavassi, aperitivo bollente e costume minuscolo

Nonostante abbia abbandonato il reality show già da un bel paio di giorni, l’account ufficiale social del programma ha voluto condividere una foto in cui l’assoluta protagonista è la donna che vedete inquadrata nella foto in basso

Sì, stiamo parlando proprio di Guendalina Tavassi che ha infiammato nuovamente il suo profilo ufficiale social di Instagram. In che modo? Ovviamente con delle foto al limite del bollente. Questa volta, però, a condividere la sua esperienza in Honduras ci ha pensato proprio l’account ufficiale dell’Isola dei Famosi mentre la nativa di Roma era impegnata a gustarsi un aperitivo con un costume a dir poco fantastico che non passava inosservato.

Guendalina Tavassi, aperitivo bollente: costume troppo aderente

Guendalina Tavassi è ritornata in Italia dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi. In primis per un problema medico. Sia chiaro: assolutamente nulla di grave, proprio come ha confermato il suo fidanzato Federico Perna. Tanto è vero che la 36enne è apparsa, tra ‘stories’ e post, davvero in forma e che ha recuperato tutto quello che ha perso in Honduras in pochissimo tempo. A far tornare la malinconia ai follower che l’hanno seguita, per tutto questo tempo in televisione, ci ha pensato l’account social del programma di Canale 5 che ha condiviso su Instagram una foto di lei mentre è impegnata a gustarsi un aperitivo in spiaggia sotto gli alberi per ripararsi dal sole. In questa occasione, come potete ben vedere tra pochissime righe, mostra un fisico assolutamente di tutto rispetto dove non si nota praticamente nulla di imperfetto. Per non parlare, invece, del suo costume che non può passare assolutamente inosservato e che merita tutte le attenzioni di questo mondo. Ovviamente vi starete chiedendo per quale motivo stiamo ancora qui a parlarne visto che non vedete l’ora di vedere il capolavoro. Siamo lieti di avvisarvi che il momento è arrivato e che potete mettervi comodi.

Guendalina Tavassi, costume top: gambe da sogno – FOTO

Come potete vedere ci sono due immagini in una sola foto: nella prima notiamo l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ mentre sorseggia il drink con un costume verde decisamente aderente e che mette in risalto tutto il suo repertorio, dall’altra parte invece una sua caricatura con solamente il costume contornato da rami ed altro. Una maniera simpatica per ricordarla e per far sentire ai naufraghi la sua presenza anche se non c’è più sull’Isola.