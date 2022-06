Giorgio Chiellini nei prossimi giorni svelerà il suo futuro: potrebbe cambiare tutto per il difensore, che riflette su un club in Italia.

La Juve con Giorgio Chiellini è stata chiara. Una storia lunghissima non ammette paletti o imposizioni per un calciatore che sta riflettendo sul suo futuro.

Per lui è pronto un posto da dirigente o comunque nei quadri bianconeri, da subito, o quando il difensore deciderà di appendere definitivamente le scarpette al chiodo. Già, perché la bandiera bianconera non ha ancora chiarito la sua volontà, e di sicuro le offerte non gli mancano.

Di certo il calciatore non potrà affrontare campionati da assoluto protagonista o comunque con continuità. Lo ha dimostrato nella sua ultima stagione, ma ha lanciato anche segnali chiari. Quando sta bene è insuperabile, e proprio per questo in un campionato dai ritmi più bassi o meno competitivi della Serie A, la sua carriera potrebbe regalargli nuove stagioni importanti. Ci pensano in America, e le offerte dalla MLS si moltiplicano. Gli italiani sono molto apprezzati, e anche dal punto di vista pubblicitario un calciatore come l’ex bianconero rappresenterebbe di sicuro un gran salto in avanti. C’è però da battere la concorrenza di un club italiano che tenta il colpaccio.

Chiellini potrebbe restare in Italia: ipotesi suggestiva

Chiellini ci ripensa. L’idea di lasciare il calcio non stuzzica il difensore, e neanche il mondo del pallone. Lo testimonia la presenza negli spot per la nuova maglia dell’Italia, presentata da diversi calciatori azzurri fra cui ormai l’ex bandiera bianconera. La MLS si è fatta sotto, e contare le offerte in arrivo è difficile. Chiellini, che ha già un posto nel futuro nella dirigenza della Juve, medita però su una offerta interessante.

Potrebbe arrivare dal Pisa, scottato dalla delusione nel match col Monza e deciso a rilanciare per tornare in Serie A. Il ko nella finale dei playoff non ha ridimensionato le ambizioni del club toscano, e la presenza da direttore sportivo del fratello di Chiellini potrebbe essere una chiave davvero fondamentale.

Il centrale sa bene di dover dare solo l’ok, e non sarebbe una questione di soldi per un calciatore che non può offrire continuità ma si sente ancora in grado di affrontare campionati da protagonista. Ecco perché nei prossimi giorni potrebbe arrivare il colpo di scena. Un po’ come accaduto per Buffon al Parma, Chiellini potrebbe andare avanti, e per i tifosi del Pisa, questa sarebbe una grandissima notizia dopo una cocente delusione.